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    Antalya'da Guinness rekoru kırıldı

    AA
    16 Ağustos 2017 - 21:16Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 21:16

    Antalya'nın Kemer ilçesinde dünyanın en uzun meyveli kek rekor denemesi yapıldı. Rekor geliştirilirken tescil için dosyalar İngiltere'deki Guinness genel merkezine gönderilecek.

    Tekirova Mahallesi'nde beş yıldızlı bir otelde geleneksek olarak düzenlenen Rixy Fest kapsamında kek ustaları, dünyanın en uzun meyveli kek rekor denemesi için çalıştı.

    54 ülkeden bin civarında çocuğun da katıldığı festivalde keki, 150 kişi 1 ayda tamamladı. Kekin yapımına farklı ülkelerden, geleneksel kıyafetli bazı çocuklar da eşlik etti.

    SORUNSUZ GEÇTİ

    Guinness Rekorlar Danışmanı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural ve Guinness Rekorlar Danışmanı Aydın Türkgücü eşliğinde meyveli kek, 633 metre 3 santimetre ölçüldü.

    Antalyada Guinness rekoru kırıldı

    Orhan Kural, festival kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, rekor denemesinin sorunsuz gerçekleştirildiğini söyledi.  Rekor denemesinin tescillenmesi için hazırlanan dosyaların İngiltere'deki Guinness genel merkezine gönderileceğini ifade eden Kural, "Önceki rekor 561 metre ile Endonezya'ya aitti. Biz ise burada 633 metre 3 santimetrelik bir kek yaptık." dedi.

    SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

    Kural, bu tarz rekor denemelerinin insanları kaynaştırdığını belirterek, "Rekor denemesi, aslında sosyal sorumluluk projesi. Dünyada bu kadar tüketim varken, bu üretilen kekin çöpe gitmesi üzücü. Onun için, hazırlanan kekin yardıma muhtaç insanlara verilmesini sağlayacağız." diye konuştu.
    Otel Genel Müdürü Faruk Karaca ise festivalin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirterek, yapılan meyveli kekin çocuk esirgeme kurumları ve diğer ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılacağını anlattı. 

    Etiketler: antalya , Guinness Rekorlar kitabı , kemer , kek
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