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    'Antalya'da gizli kazı yapılıyor' iddiasına flaş açıklama

    ANKARA
    01 Ağustos 2017 - 14:04Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 14:17

    KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Antalya Kaleiçi’nde kamuoyundan gizli olarak bir kazı yürütüldüğü ve bu kazılarda Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü’ne ait hizmet binasının altında Roma dönemine ait ‘antik tiyatro’ ortaya çıkarıldığına yönelik iddialara “Olgunlaşma Enstitüsünün bulunduğu alanda günümüze kadar herhangi bir kazı ve sondaj çalışması yapılmamıştır” yanıtını verdi.

    Bakanlık, tarihi yapının tamamen ortaya çıkarılması için Enstitü binasının yıkılmasının da gündemde olduğuna yönelik iddialara karşı şu açıklamayı yaptı:

    Gizli kazıda ortaya çıktı Kız Teknik Öğretim Enstitüsü’nün altında bulunduGizli kazıda ortaya çıktı! Kız Teknik Öğretim Enstitüsü’nün altında bulundu



    ONAYLI PROJE İLE KORUNMAKTA

    “Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Tuzcular Mahallesi, Kaleiçi Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 148 ada 3 parselde yapılaşma öncesi sondaj yapılması talebi Hüseyin Dağdelen vekili Nuri Dağdelen’in 24 Ocak 2011 tarihli dilekçesi ile belirtilmiş olup Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 4 Ocak 2011 tarih ve 1132 sayılı Kazı ve Sondaj İzin Belgesi doğrultusunda söz konusu alanda Antalya Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca sondaj çalışmalarına başlanılmış, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22 Mart 2011 tarih ve 4960 nolu kararı ile ‘148 ada 3, 4 ve 31 parsellerde yapılacak araştırma sonucunda inşaat talebinin değerlendirilebileceği’ belirtildiğinden 4 ve 31 parseller de çalışma kapsamına alınmış ve 4 Nisan 2011 tarihinde sondaj çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu alanda tespit ve tescil edilen kültür varlıkları, mülkiyet sahibi tarafından hazırlanan Koruma Kurulu kararı onaylı proje ile korunmaktadır. Ayrıca sondaj çalışma alanının doğusundaki Olgunlaşma Enstitüsünün bulunduğu alanda günümüze kadar herhangi bir kazı ve sondaj çalışması yapılmamıştır ve günümüzde de devam eden herhangi bir kazı ve sondaj çalışması yoktur.”

     

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    Etiketler: ANTALYA , antik roma , kazı , kaleiçi
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