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    Antalya'da gergin gece... Yüzlerce kişi toplandı

    Mehmet AKIN/ELMALI, (Antalya) (DHA)
    23.09.2017 - 06:35 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 06:36

    ANTALYA’nın Elmalı İlçesi’nde çalıştığı ekmek fırınından hırsızlık yaptığı gerekçesiyle çıkarılan Suriyeli genç ile yanındakilerin işyeri sahibine saldırmasıyla çıkan kavgada, 7 Suriyeli yaralandı. Olayın ardından bir araya gelen yaklaşık 600 kişilik grup, Suriyelilere saldırmak istedi. Güvenlik güçleri ilçede önlem alırken, gerginliğin devam ettiği belirtildi.

    Elmalı İlçesi’ndeki kapalı halk pazarı yanındaki fırında çalışan Suriyeli bir genç, iddiaya göre işyerinin kasasından para çaldığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Akşam saatlerinde işten çıkarılan genç ile yanındaki Suriyeli 6 kişi, fırına gelerek işyeri sahibi Selim Durmuş’tan çalıştığı günlerin ücretini iseyince tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Suriyeli grup Durmuş’a saldırıp, darp etti. Gürültüyü duyan çevre esnaf da Selim Durmuş’un yardımına koştu, Suriyeli grubu dövdü.

    Olayın ilçede kulaktan kulağa yayılması üzerine yaklaşık 600 kişi fırının bulunduğu Otogar Sokak’ta toplandı. 'Suriyeli istemiyoruz' diye slogan atan grup, ilçede gördükleri Suriyelilere saldırdı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine çevre ilçelerden de takviye polis ekipleri istendi. Polis, Suriyelileri bölgeden uzaklaştırarak olayların daha fazla büyümesini engelledi.

    Kavgada yaralanan 7 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından güvenlik amacıyla fırın sahibi Selim Durmuş da ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Kalabalık, ilçe meydanında ve Emniyet Müdürlüğü önünde toplanarak, 'Suriyelileri burada istemiyoruz' diyerek sık sık slogan atarken, gerginliğin sürdüğü bildirildi.

    Antalyada gergin gece... Yüzlerce kişi toplandı

    Etiketler: Antalya , Elmalı İlçesi , Suriyeli , son dakika
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