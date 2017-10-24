Antalyada fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri kent merkezinde belirlenen, aralarında bazı otellerin de bulunduğu adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Fuhuş yaptıkları öne sürülen 4 Ukrayna, 2 Gürcistan, 2 Kazakistan, 1 Kırgızistan ve 1 Moldova uyruklu 10 kadın gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan K.T., M.T., M.K. ve M.A. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. K.T. ve M.T.'nin evli çift oldukları belirlendi.



İfadeleri alınan yabancı uyruklu kadınlardan fuhuşla ilişkisi olmadığı belirlenen Gürcistan uyruklu 2 kadın serbest bırakılırken, 8 kadın sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresine gönderildi. 4 şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.