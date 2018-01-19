Antalya'da fırtına... Dev dalgalar oluştu

Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa İlçesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 50-60 kilometreye ulaşan rüzgar, tarım arazileri ve seraları olumsuz etkiledi. Bazı seraların örtüleri parçalandı. Balıkçı barınağında da tekne sahipleri rüzgar ve yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Barınaktaki bazı tekneler zarar gördü. Denizde ise dev dalgalar oluştu.

Öte yandan, bazı yerleşim merkezlerinde ağaçlardan kopan dallar ile çatılardan düşen parçalar etrafa savruldu. Rüzgar nedeniyle bir marketin tabelası otoparktaki araçların üzerine düştü.