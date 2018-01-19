Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Antalya'da fırtına... Dev dalgalar oluştu

    Antalya'da fırtına... Dev dalgalar oluştu

    İHA
    19.01.2018 - 11:58 | Son Güncelleme:

    Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde etkili olan fırtına tarım arazisi ve seralar ile deniz kıyısındaki teknelerde hasara neden oldu. Denizde ise dev dalgalar oluştu.

    Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa İlçesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 50-60 kilometreye ulaşan rüzgar, tarım arazileri ve seraları olumsuz etkiledi. Bazı seraların örtüleri parçalandı. Balıkçı barınağında da tekne sahipleri rüzgar ve yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Barınaktaki bazı tekneler zarar gördü. Denizde ise dev dalgalar oluştu.

    Öte yandan, bazı yerleşim merkezlerinde ağaçlardan kopan dallar ile çatılardan düşen parçalar etrafa savruldu. Rüzgar nedeniyle bir marketin tabelası otoparktaki araçların üzerine düştü.

    Etiketler: Antalya , fırtına , dalga
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri