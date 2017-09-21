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    Antalya’da feci kaza: 4 ölü

    Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
    21.09.2017 - 09:49 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 09:49

    ANTALYA’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü.

    Kaza, Kepez İlçesi Gazi Bulvarı Düden Kavşağı’nda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Hal Kavşağı’ndan Düden Kavşağı yönüne giden sürücüsünün kimliğihenüz tespit edilmeyen 06 HP 350 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı.

    Antalya’da feci kaza: 4 ölü

    Refüje çarpan otomobil karşı şeride geçerek,sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 T 2789 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü ile diğer araçtaki İsmet Pehlivan, Ali Gazi ve Tayfur Dikmen öldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken,4 kişinincesetleri Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

    Etiketler: antalya , kaza , trafik
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