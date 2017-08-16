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    Antalya'da esrarengiz ölüm! 11 yıl önce babası ve kız kardeşi gibi...

    İHA
    16 Ağustos 2017 - 06:34Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 06:35

    Antalya’nın Serik ilçesi Aşağıçatma mahallesinde oturan emekli Şaban Köse, evinin yakınında bunan badem ağacının dibinde ölü bulundu. Köse'nin 4 yıl önce kız kardeşi, 11 yıl önce de babasının ağaç dibinde cesetleri bulunmuştu.

    Edinilen bilgilere göre evden dışarıya çıkamayan yaşlı annesi 80 yaşındaki Hafize Köse ile birlikte yaşayan ve akşam saat 20.00 sularında evden çıkan 52 yaşındaki Şaban Köse, yaklaşık 50 metre uzaklıktaki badem ağacının dibinde cesedi bulundu. Saat 22.00 sularında cesedi bulunan Köse’nin, ağaca sarılmış bağdan üzüm toplarken düşmüş olabileceği tahmin edilirken, fenalaşarak 4 metre yükseklikten düştüğü öğrenildi.

    3 ölüm de ağaç dibinde

    Ailesinin verdiği bilgilere göre de Köse ailesinde yaşanan üç ölümün hep ağaç dibinde olması dikkat çekti. Ailesinden alınan bilgilere göre Şaban Köse’nin kız kardeşi Havva köse’nin 4 yıl önce ve babası Süleyman Köse’nin de 11 yıl önce aynı şekilde ağaç dibinde cesetlerinin bulunduğu belirtildi.
    Serik Cumhuriyet Savcılığı ve Jandarma olay yerinde yaptığı incelemen adından Şaban Köse’nin cesedini Adli Tıp’a kaldırıldı.

    Etiketler: ANTALYA , intihar , Üzüm , Ağaç
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