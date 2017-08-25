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Antalya’da dinamit isyanı: Camlar kırılıyor Seralar çöküyor

Salim UZUN/HÜRRİYET
25 Ağustos 2017 - 14:47Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 14:51

Antalya Korkuteli İlçesi Kayabaş Mahallesi’nde faaliyet gösteren taş ocağında dinamit kullanılması bölge sakinlerini isyan ettirdi. Ocak faaliyetinin durdurulması için imza kampanyası başlattıklarını vurgulayan Kayabaş Mahallesi Muhtarı Tevfik Kaya, “Çocuklarımız korkudan sokağa çıkamıyor. Kırılan camlar nedeniyle yaralananlar oluyor. Patlamaların ne zaman olacağını kestiremiyoruz. Bu yüzden sürekli tetikteyiz” dedi.

ANTALYA Korkuteli İlçesi Kayabaş Mahallesi’nde faaliyet gösteren taş ocağı, bölgedeki hane sakinleri ile çiftçileri isyan ettirdi. Ocak faaliyetleri esnasında dinamit kullanıldığını söyleyen Kayabaş Mahallesi Muhtarı Tevfik Kaya, yaptıkları uyarılar dikkate alınmayınca savcılığa suç duyurusunda bulunup, imza toplamaya başladıklarını söyledi.

‘CAMLAR KIRILIYOR’

Dinamit kullanımının sera ve evlere zarar verdiğini söyleyen Kaya, “Her gün onlarca patlama yaşanıyor. Bu patlamalar esnasında sera ve evlerimizin camları kırılıyor, çatılar çöküyor. Patlama sonrası oluşan yoğun toz bulutu ise domates, salatalık ve barbunyaların üzerini kaplıyor” dedi.

Antalya’da dinamit isyanı: Camlar kırılıyor Seralar çöküyorAntalya’da dinamit isyanı: Camlar kırılıyor Seralar çöküyor

‘YARALANMALAR OLUYOR’

Mahallede imza kampanyası başlattıklarını vurgulayan Muhtar Kaya, “Sesimizi duyurmak için her yolu deniyoruz. Durum öyle bir hal aldık ki çocuklarımız korkudan sokağa çıkamıyor. Kırılan camlar nedeniyle yaralananlar oluyor. Patlamaların ne zaman olacağını kestiremiyoruz. Bu yüzden sürekli tetikteyiz” diye konuştu.

‘JANDARMAYI ARADIK’

Bölgede 2-3 bin dönüm sera olduğunu vurgulayan mahalle sakini Tarık Alaylı, şöyle dedi: “Burada sadece seralar değil, yer altı su kaynakları da zarar görüyor. Patlamalar bütün sosyal yaşamımızı değiştirdi. Jandarmaya defalarca başvuruda bulunduk. Onlar bizi Kaymakamlığa, Kaymakamlık da Valiliğe yönlendiriyor. Ne yapacağımızı şaşırdık.”

Antalya’da dinamit isyanı: Camlar kırılıyor Seralar çöküyorAntalya’da dinamit isyanı: Camlar kırılıyor Seralar çöküyor

‘ŞİKÂYETLERİ İNCELİYORUZ’

Ocak çalışmalarında dinamit kullanılması ile ilgili şikâyetlerin kendilerine de ulaştığını belirten Korkuteli Belediyesi Başkanı Hasan Gökce, “Vatandaşımızın bazı hassasiyetleri bize de ulaştı. Konuyla ilgili gerekli incelemeleri yapıp belediye olarak ne yapabileceğimize bakıyoruz. Mağdur vatandaşların da bir takım başvuruları olmuş. İlgili kurumlar gerekli hassasiyeti gösterecektir” dedi.

Etiketler: dinamit , dinamit isyanı , sera
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