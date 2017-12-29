Antalya'da bulundu, turizmciler heyecanlı

Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) sponsorluğunda, Bilimsel Danışmanlığını Yrd. Dç. Dr. Murat Karademir ve Alan Koordinatörlüğünü Yrd. Dç. Dr. Hakan Öniz'in yaptığı, Kemer Koyu, Ayışığı Parkı ile Balıkçı Barınağı arasında yer alan Idyros Antik Kenti arkeolojik kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan amfora Mezarlar Kemerli turizmcileri heyecanlandırdı.

KEMİAD Başkanı Özgür Kurga, "Idyros Antik Kenti kazıları Valimiz, Kaymakamımız, Müze Müdürlüğümüz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün büyük destekleri ile devam ediyor. Kısa bir süre olmasına rağmen çıkan eserler hepimizi heyecanlandırıyor. Antik Kent içerisinde bulunan Kilise ve çevresinde başlayan kazılarda ortaya çıkarılan ve bölgemizde pek rastlanmayan ve dünyada çok az ülkede gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan amfora mezarların bulunması Kemer’in geleceği açısından oldukça önem taşıyor. İnanıyorum ki, bu mezarları görmeye dünyanın dört bir yanından kişi gelecek ve Kemer, doğal güzelliklerinin yanında Idyros Antik Kenti ile de kültürel anlamda bir çekim alanı olacaktır. Bu projede KEMİAD olarak yer almak ve elimizden gelen tüm desteği vermek hem gurur verici hem de heyecan verici" dedi.

Kısa bir süre önce bölgede Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun da katılımı ile bir tanıtım toplantısı düzenlenip yetkililer tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu. MÖ 4-5. yüzyıllara ait olduğu tespit edilen Amfora Mezarların müzede laboratuvarda konserve edilip tekrar yerinde sergilenmesi hedefleniyor. Dünyanın dört bir yanından kişinin alanı ziyaret etmesi beklenirken, mezarların bulunduğu alanın kapalı bir mekan haline getirilip turistlerin gezdirilmesi hedefleniyor.