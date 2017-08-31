Antalya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Antalya bayram namazı saati 

Antalya bayram namazı saatleri, kent sakinleri ve tatilciler tarafından sorgulanmaya başlandı. Kentte yaşayan yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren Antalya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilerle netlik kazandı. İşte, Antalya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu için Diyanet'ten alınan resmi bilgiler



ANTALYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?



Merkez: 07.07

Akseki: 07.02

Aksu: 07.06

Alanya: 07.02

Demre: 07.10

Elmalı: 07.10

Finike: 07.09

Gazipaşa: 07.00

Gündoğmuş: 07.01

ibradı: 07.03

Kaş: 07.11

Kemer: 07.02

Korkuteli: 07.08

Kumluca: 07.09

Manavgat: 07.04

Serik: 07.05

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?



Kurban kesmek, akıllı, buluğ çağına ermiş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına (nisap) sahip ve yolcu olmayan Müslüman’ın yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 20 miskal (80.18 gr) altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir, dolayısıyla Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedâkarlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.