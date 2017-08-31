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    Antalya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Antalya bayram namazı saati 

    Hürriyet Haber
    31.08.2017 - 10:34 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 10:34

    Antalya'da bayram namazı saatleri, ilk gün ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İl ve ilçe merkezlerinde binlerce camide kılınacak olan bayram namazı, saatleri ile araştırılmaya devam ediyor. Peki, Antalya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    Antalya bayram namazı saatleri, kent sakinleri ve tatilciler tarafından sorgulanmaya başlandı. Kentte yaşayan yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren Antalya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilerle netlik kazandı. İşte, Antalya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu için Diyanet'ten alınan resmi bilgiler

    ANTALYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

    Merkez: 07.07
    Akseki: 07.02
    Aksu: 07.06
    Alanya: 07.02
    Demre: 07.10
    Elmalı: 07.10
    Finike: 07.09
    Gazipaşa: 07.00
    Gündoğmuş: 07.01
    ibradı: 07.03
    Kaş: 07.11
    Kemer: 07.02
    Korkuteli: 07.08
    Kumluca: 07.09
    Manavgat: 07.04
    Serik: 07.05

    KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

    Kurban kesmek, akıllı, buluğ çağına ermiş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına (nisap) sahip ve yolcu olmayan Müslüman’ın yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 20 miskal (80.18 gr) altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir, dolayısıyla Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedâkarlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.

    Etiketler: kurban bayramı , antalya bayram namazı , antalya bayram namazı saatleri
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