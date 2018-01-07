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    Antalya'da bahçelere dadandılar... Azılı avokado hırsızları!

    Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA)
    07.01.2018 - 15:22 | Son Güncelleme:

    Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde avokado hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. 2 şüphelinin daha önce de avokado hırsızlığından haklarında işlem yapıldığı belirtildi.

    Gazipaşa’da bahçe sahiplerinin avokado hırsızlığına yönelik şikayetleri üzerine çalışma başlatan Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri Ahmet K. (20) ile Yunus Y.’yi (30) takibe aldı. Ekmel Mahallesi’nde bir bahçeden avokado toplarken bahçe sahiplerinin fark ettiği 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

    Gözaltına alınan Ahmet K. ile Yunus Y. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 2 şüphelinin daha önce de avokado hırsızlığından haklarında işlem yapıldığı belirtildi.

     

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    Etiketler: ANTALYA , hırsızlık
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