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    Antalya’da bahçe kazısında 2 kişi göçük altında kaldı

    DHA
    24.10.2017 - 02:02 | Son Güncelleme:

    Antalya'nın Elmalı İlçesinde bahçede kazı yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Kazı yapan 2 kişi toprak altında kalırken, bölgeye sevk edilen ekipler kurtarma çalışması başlattı.

    Elmalı'ya bağlı Bayralar Mahallesinde Şaban Şener, Eşref Malbant ve adı henüz öğrenilemeyen oğlu, Y.Y.ye ait bahçede kazma ve kürekle kazı yaparken, saat 22.00 sıralarında göçük meydana geldi. Şaban Şener ve Eşref Malbant üzerlerine yığılan toprağın altında kalırken Malbantın oğlu ise beline bağlı ipe tutunarak kuyudan çıkmayı başardı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Elmalı Belediyesine bağlı iş makineleriyle jandarma ekipleri bölgeye gelerek göçük altında kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı. Olay yerine gelen Kaymakam Gürbüz Saltaş ve Belediye Başkanı Ak Partili Ümit Öztekin de çalışmaları takip etti.

    Yaklaşık 10 metre derinlikde toprak altında olduğu belirtilen Şaban Şener ile Eşref Malbanta ulaşmak için ekiplerin çalışması sürüyor. Şener ile Malbantın aşağı indiği belirtilen iki ayrı ipin uçlarının kuyunun yanındaki ağaca bağlı olduğu görüldü. Ekipler halatın ucunda olduğu tahmin edilen Şener ve Malbanta ulaşmaya çalışıyor.

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