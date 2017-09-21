 Antalya’da “Back to Black” Şov

Egebella tarafından düzenlenen ve “Back to Black” adı verilen organizasyonda, 1950’li yılların modası ile 2017 sonbahar - kış saç trendleri şovda buluştu

Organizasyonda Aykut Çandarlı, Cengiz Korkunç ve marka iletişim uzmanı Nil Başar ise diğer Creative ekibiyle birlikte kuaförlere 3 gün boyunca workshoplar düzenledi. Eğitmenler kesim, renklendirme ve topuz üzerine eğitim verip ayrıca marka olma konusunda önemli ipuçlarında bulundular. Bu etkinlikler kapsamında kuaförler hem vizyonlarını genişletme fırsatı bulurken, aynı zamanda düzenlenen çeşitli aktivitelerle de stres atma imkânı buldular.

Her yıl Antalya ve değişik illerde düzenledikleri geleneksel organizasyonlarla birçok kuaförü bir araya getiren Egebella Yönetim Kurulu Başkanı Taner Acı, “Bu eğitimler son derece faydalı oluyor. Kuaförlerimiz yeni dönem saçlarını uygulamalı olarak öğrendi. Şimdi kuaförlerimizi Ekim Ayında Roma’da düzenlenecek olan dünya kuaförlerinin katılacağı “Globeshow”a götüreceğiz. Ayrıca illeri dolaşarak buralara gelemeyen kuaförlere bölgesel eğitimler verme hedefimiz var” diye konuştu.