Antalya’da asılsız rehin alma ihbarı korkuttu

Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Şarampol Caddesi üzerindeki 15 numaralı apartmanın 6’ncı katında meydana geldi.

D.Y. isimli gencin annesi Z.Y.’nin bir kişi tarafından evde rehin alındığı ihbarında bulunması üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kapıyı çalan ekipler sonuç alamayınca özel harekat polisinden destek istendi. Bir ekibin de balkondan girmesi için merdivenli itfaiye çağrıldı. Çalışmaları meraklı bakışlarla izleyen kalabalığı polis güçlükle dağıttı.

Olay yerinin güvenlik şeridiyle kapatılması ve gerekli önlemlerin alınmasının ardından kapı koçbaşı ile kırılarak daireye girildi. İtfaiyenin merdivenli sepeti ile balkona ilerleyen iki özel harekat polisi ise, dairenin boş çıkmasının ardından geri döndürüldü. Çalışmalar sırasında yanlışlıkla eli kesilen D.Y. ambulansta tedaviye alındı. Dairenin boş çıkmasının ardından ekipler normale döndü.