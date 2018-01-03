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    Antalya'da 'yaşlı kadın' söylentisi! Büyük ikramiye ona mı çıktı?

    Salim UZUN/ANTALYA
    03.01.2018 - 12:24 | Son Güncelleme:

    Antalya Muratpaşa ilçesinden aldığı Milli Piyango biletiyle 15 milyon 250 bin lira kazanan talihli henüz ortaya çıkmadı. Sosyal medyada ise büyük ikramiyeyi kazanan kişinin Döşemealtı ilçesinde yaşayan mülk zengini yaşlı bir kadın olduğu iddiası ortaya atıldı.

    İddiayla ilgili Hürriyet’e konuşan Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar, “Biz de çeşitli iddialar duyuyoruz. Fakat bu açıklamalar her yılbaşında yaşanıyor. Bilet numaralarını çeşitli programlarla değiştirip kendini talihli ilan eden bile var” dedi.

    Antalyada yaşlı kadın söylentisi Büyük ikramiye ona mı çıktı


    ‘DOĞRU DEĞİL’

    Talihli istemediği takdirde kimliğinin açıklanamayacağını belirten Sayar, “Bu bilgi doğru olsa bile bizim açıklama yapmamız doğru olmaz. Kaldı ki sosyal medyadaki iddiaların asılsız olduğunu düşünüyorum. Genel Müdürlüğümüz de gerekli görürse açıklama yapacaktır” diye konuştu.

    TALİHLİ BİLETİ 20 ARALIK’TA ALMIŞ

    61 milyon liralık ödülü vermenin gururunu yaşadıklarını belirten Yalçın Sayar, Bayilerimizden 071251 numaralı Havva Kostakoğlu bu ikramiyeyi kendisi satmıştır. Faturada görüldüğü gibi 20 Aralık’ta bilet alınmış olup hangi talihliye ulaştığı belli değil. Ama faturada 9794035 nolu biletin buradan satıldığı tescil edilmiştir. Bunu şube müdürlüğümüz ve genel müdürlüğümüzden de teyit ettik. Hanımefendi bu ikramiyeyi satmıştır. Kendisini tebrik ediyor, kutluyorum. Bundan sonraki ikramiyeleri de inşallah Antalya olarak kazandırmaya devam edeceğiz. Geçen yıl da 60 milyonluk ikramiyenin isabet ettiği bilet Antalya’da satılmıştı. Bundan sonra da devam edeceğiz, gururluyuz" dedi.

     

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    Etiketler: Milli Piyango , büyük ikramiye , söylenti
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