Antalya'da 'yaşlı kadın' söylentisi! Büyük ikramiye ona mı çıktı?

İddiayla ilgili Hürriyet’e konuşan Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar, “Biz de çeşitli iddialar duyuyoruz. Fakat bu açıklamalar her yılbaşında yaşanıyor. Bilet numaralarını çeşitli programlarla değiştirip kendini talihli ilan eden bile var” dedi.









‘DOĞRU DEĞİL’



Talihli istemediği takdirde kimliğinin açıklanamayacağını belirten Sayar, “Bu bilgi doğru olsa bile bizim açıklama yapmamız doğru olmaz. Kaldı ki sosyal medyadaki iddiaların asılsız olduğunu düşünüyorum. Genel Müdürlüğümüz de gerekli görürse açıklama yapacaktır” diye konuştu.

TALİHLİ BİLETİ 20 ARALIK’TA ALMIŞ

61 milyon liralık ödülü vermenin gururunu yaşadıklarını belirten Yalçın Sayar, Bayilerimizden 071251 numaralı Havva Kostakoğlu bu ikramiyeyi kendisi satmıştır. Faturada görüldüğü gibi 20 Aralık’ta bilet alınmış olup hangi talihliye ulaştığı belli değil. Ama faturada 9794035 nolu biletin buradan satıldığı tescil edilmiştir. Bunu şube müdürlüğümüz ve genel müdürlüğümüzden de teyit ettik. Hanımefendi bu ikramiyeyi satmıştır. Kendisini tebrik ediyor, kutluyorum. Bundan sonraki ikramiyeleri de inşallah Antalya olarak kazandırmaya devam edeceğiz. Geçen yıl da 60 milyonluk ikramiyenin isabet ettiği bilet Antalya’da satılmıştı. Bundan sonra da devam edeceğiz, gururluyuz" dedi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



