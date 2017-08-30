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    Antalya yabancılara konut satışında ikinci

    Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)
    30.08.2017 - 10:43 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 10:43

    Antalya'da geçen yıl temmuz ayında yabancılara 281 konut satılırken, bu yıl aynı dönemde sayı 386’ya yükseldi.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, temmuz ayındaki konut satışları rakamlarını açıkladı. Ülke genelinde konut satışları bu yılın Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,4 oranında artarak 115 bin 869 oldu. Antalya’da 2016 Temmuz ayında 3 bin 390 konut satılırken, 2017 Temmuz ayında yüzde 42,4 oranında artarak sayı 4 bin 827 konut satışa ulaştı. Konut satışlarında Antalya, İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra en yüksek satış paya sahip iller arasında dördüncü sırada yer aldı. Isparta’da aynı dönemde 485, Burdur’da da 238 konut satıldı.

    Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,3 artarak 1726 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2017’de ilk sırada 528 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ardından geçen yıl 281 konutun satıldığı, bu yıl ise 386 konut satışı ile Antalya ikinci oldu.



    Etiketler: ANTALYA , Konut , tüik
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