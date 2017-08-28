MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Antalya OSB’den TGB başvurusu

Antalya OSB’den TGB başvurusu

Hürriyet Haber
28 Ağustos 2017 - 21:59Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 21:59

ANTALYA OSB yönetimi, bölgeye kurulacak Teknoloji Geliştirme Bölgesinin (TGB) resmi başvurusunu yaptı.

Antalya OSB öncülüğünde, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi ve Genç OSD Derneği işbirliğiyle Antalya OSB’ye kurulacak TGB’nin resmi başvurusu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapıldı. Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulacak başvurunun kabul edilmesi halinde Antalya OSB’deki 52 bin metrekarelik alan TGB alanı ilan edilerek resmiyet kazanacak. Alt yapı ve projelendirme çalışmaları hızla devam eden TGB içerisinde teknoloji transfer ofisi, start-up’lar, bunları destekleyen kuluçka merkezleri, tasarım ofisleri, ticarileştirme ve eşleştirme merkezi, fon yönetim birimi ve endüstriyel laboratuvarlar olacak.

Etiketler: TGB , Antalya OSB , gazetehaberleri
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri