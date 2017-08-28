Antalya OSB’den TGB başvurusu

Antalya OSB öncülüğünde, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi ve Genç OSD Derneği işbirliğiyle Antalya OSB’ye kurulacak TGB’nin resmi başvurusu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapıldı. Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulacak başvurunun kabul edilmesi halinde Antalya OSB’deki 52 bin metrekarelik alan TGB alanı ilan edilerek resmiyet kazanacak. Alt yapı ve projelendirme çalışmaları hızla devam eden TGB içerisinde teknoloji transfer ofisi, start-up’lar, bunları destekleyen kuluçka merkezleri, tasarım ofisleri, ticarileştirme ve eşleştirme merkezi, fon yönetim birimi ve endüstriyel laboratuvarlar olacak.