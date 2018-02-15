Antalya konut projeleri hakkında her şey

Antalya, Türkiye’nin en kalabalık beşinci şehri olarak dikkat çekiyor. Akdeniz ikliminin etkisi altındaki şehir, aynı zamanda ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri diyebiliriz.

Tatilcilerin gözdesi olan bir bölgede olması, Antalya satılık daire sayısında artışa neden oluyor. Bunun dışında, bu bölgeye konut projesi yapmayı düşünen firmaların sayısı giderek artıyor. Dolayısıyla hem şirketler hem de alıcılar için Antalya satılık ev fırsatları oldukça ilgi çekici bir hal alıyor.

İşte Antalya konut projeleri hakkında bilmeniz gereken her şey