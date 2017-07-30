Onlarca iş yeri yandı... Sinir krizi geçirdi!

Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerin bulunduğu alanın yanındaki Antalya Festival Çarşısı'nın ortasındaki boş dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, bir süre sonra bitişikteki iş yerlerine de sıçradı. Bazı iş yeri sahipleri, dükkanlarını boşaltmaya çalıştı.

Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa koordinasyonunda 17 itfaiye aracı ve 70 itfaiye eri müdahale etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi de sevk edildi.

Yangın nedeniyle Aspendos Bulvarı, tek yönlü trafiğe kapatıldı.

Yangının yaklaşık bir saatlik müdahaleyle söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına başlandı.

Çarşıda 500'ün üzerinde iş yeri bulunduğu, iç taraftaki dükkanların büyük bölümünün depo olarak kullanıldığı ve yangın nedeniyle çarşının yaklaşık 3'te 2'sinin zarar gördüğü belirtildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Festival alanına gelen dükkan sahiplerinin bazıları, işyerindeki eşyaları dışarıya çıkardı. Yangında dükkanları zarar gören esnaflar sinir krizleri geçirirken, gözü yaşlı esnafları çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Yangının başladığı sırada yan taraftaki bir restoranda çalışan Mustafa Kurmalı isimli vatandaş, “Yangın biz temizlik yaparken buradan hafif dumanlar çıkmaya başladı. Duman yükseldi ve şartelleri kapattık. Bizim dükkana bir şey olmadı ama diğer dükkanlara sıçradı. Elektrik kontağından çıkmış olabilir” dedi.

İş yeri zarar gören İsmail Okbay, yaptığı açıklamada, hediyelik eşya dükkanının cayır cayır yandığını belirterek, "Bir şey yapamadım, çok üzgünüm. 20 bin liranın üzerinde zararım var." diye konuştu.

YANGINLA İLGİLİ 2 GÖZALTI

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına yangında, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, polis yangınla ilgili çevrede yaptığı araştırmada sabotaj ihtimaline karşılık şüphelendiği iki kişiyi gözaltına aldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın, dükkanları kullanılamaz hale getirdi.

Yangın ilgili soruşturma başlatıldı.

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