Antalya bir gün suya mı gömülecek?

İklim değişikliği konusunda yarın yokmuş gibi davranıyoruz ama bir de şöyle düşünelim: Memleketin gözbebeği Antalya tam da bu yüzden sular altında kalabilir mi? İşte bir cevap imkânı... Türkiye’de ilk defa iklim değişikliği konusunda Avrupa Birliği tarafından bir projeye imza atıldı. ‘Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu’ isimli proje sayesinde Antalya’nın iklim değişikliğinden nasıl etkileneceği ve bunun karşısında neler yapılması gerektiği ortaya çıkarılacak.

Proje ortağı TÜDAV’ın başkanı İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Bayram Öztürk’ün verdiği bilgilere göre, Avrupa’da iklim değişikliğinin etkilerine karşı en hassas bölgelerin başında Akdeniz Havzası geliyor. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yapılan son değerlendirmeler, Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nin de iklim değişikliğinden önemli ölçüde etkileneceğini gösteriyor.

İklim değişikliği, 21. yüzyılın en ciddi sorunlarından olmasına rağmen, iklim değişikliğinin ölçek, zamanlama ve sonuçları hakkında bilgi eksiklikleri ve belirsizlikler halen çok fazla. Türkiye’nin en büyük ekonomik merkezlerinden biri olan Antalya, deniz seviyesinin yükselmesi, fırtınaların şiddeti ve sayısının artması, sel ve taşkınlar, sıcak hava dalgaları, deniz sıcaklığı artışı vb. nedenlerle iklim değişikliğinin etkilerine karşı risk altında olabilecek değerlere, yerlere ve nüfusa sahip. Tüm bu değişiklikler, ekonomi, çevre, sosyal faktörler ve halk sağlığını etkiliyor.

ETKİLERİ ZATEN BAŞLADI

Prof. Öztürk, proje sonunda ne gibi bulgulara ulaşılacağını açıklıyor: “Akdeniz’de diğer türleri yok eden aslanbalıkları hızla yayılıyor. Zararlı denizanaları hızla çoğalıyor.

Taş mercanları sararıyor. Zaten belirli değişiklik var. Ancak biz, ‘Deniz suyu kaç santim yükselecek? Yükselirse Demre lahitlerini görebilecek miyiz?

İklim değişikliği durumunda Kızıldeniz’den daha fazla tür gelir mi? Balıkçılığı nasıl etkiler? Ani rüzgârlar, ani yağmurlar sulak alanları nasıl etkiler? Sıcaklık artışı tropikleşmeyi nasıl hızlandırır? Akdeniz’e yeni gelen türlerle nasıl mücadele edilmelidir? Günlük hayatımızı nasıl etkileyecek?’ gibi sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Daha da önemlisi, bunların izlenmesi ve bilimsel bir sonuçlarının çıkarılması gerekiyor. Dünyada bu çalışmalar yüz yıl önceden başlıyor. Bizde daha yeni. Antalya Türkiye’nin gözbebeği, bu yüzden Antalya’dan elde edilen sonuçları diğer kıyı kentlerinde de kullanacağız...”

ANTALYA NEDEN ÖNEMLİ?

- 8.333 kilometrelik kıyı uzunluğuna sahip Türkiye’de Muğla’dan sonra en uzun kıyı şeridine sahip olan il Antalya.



- Bu yönüyle ulusal ekonomiye önemli katkı sağlıyor.



- Türkiye’de 16 adet ‘Özel Çevre Koruma Alanı’ var.

Bunların dördü Antalya’da.