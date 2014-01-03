Antakya mutfağının kitabı

Şu anda elimde tuttuğum kitap da bu saygıyı fazlasıyla hak eden çalışmalardan biri. “Çok Kültürlü Bir Geleneğin Mutfağı / Antakya Yemekleri” kitabı, Mehmet Tanrıverdi tarafından yazılmış, Erol İğde tarafından fotoğraflanmış ve Hatay Keşif Yayınları tarafından yayınlanmış. Yaklaşık iki yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan kitapta yemekler, “sıcak”, “soğuk”, “börek” ve “ekmekler” gibi kategorilere ayrılmış.

Hem görsel hem içerik yönünden çok zengin olan kitabın amacı Antakya yemeklerini unutulmaktan korumak da diyebiliriz. “Kitap Hakkında” bölümünden birkaç cümleyle bitirmek istiyorum: “Biz Antakyalılar kendimizi Tanrının şanslı kulları olarak görürüz. Bir masal kahramanı gibi dünyanın en güzel topraklarında, en sağlıklı, en güzel yemekleri yediğimizi düşünürüz. Bu kitapta da sağlıklı ve lezzetli bazı Antakya yemeklerinin tariflerini, fotoğraflarıyla, siz değerli okuyucularımızla paylaşmak istedik.”

Zeytinli Mazı Çöreği

Oda sıcaklığında yumuşamış margarin, süt, sıvıyağ, toz şeker, tuz ve kabartma tozu bir kaba koyulup karıştırılır. Un da yavaş yavaş ilave edilip pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğrulur.

Ele yapışmayan ve kulak memesi yumuşaklığında olan hamurun üzeri temiz bir bezle örtülüp oda sıcaklığında 20 dakika kadar dinlendirilir.

Dinlenen hamurun üzerine dilimlenmiş zeytinler eklenip yoğrularak zeytinler hamura yedirilir.

Diğer taraftan, fırın tepsisi yağlanır ya da fırın kâğıdı serilir. Hamurdan pinpon topu büyüklüğünde parçalar koparılıp avuçlar arasında yuvarlandıktan sonra üzerlerine bastırılarak yassılaştırılır.

Çörekler fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirilir ve 5 dakika önceden ısıtılıp 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarlanmış olan fırında kenarları hafifçe kahverengi oluncaya kadar, en az 30 dakika pişirilir. Çıkarılıp sıcak sıcak servise sunulur.

Malzeme listesi

Hamur için;

-125 gr bitkisel margarin (Oda sıcaklığında yumuşamış olmalı.)

-1 yemek kaşığı toz şeker

-Yarım su bardağı süt

-1 paket kabartma tozu

-Yaklaşık 4 su bardağı un (dolu dolu)

-1 su bardağı sıvıyağ

-2 çay kaşığı tuz

-1 su bardağı file zeytin (dilimlenmiş zeytin)