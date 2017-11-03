Anoreksiya nedir? İrem Derici anoreksiya hastalığına mı yakalanmıştı?

Yeme bozuklukları arasında yer alan anoreksiya hastalığı son günlerin en çok konuşulan sağlık sorunlarından biri oldu. İrem Derici’den sonra aşırı zayıflayan Bade İşçil de anoreksiya iddialarıyla gündeme geldi. Basında çıkan haberler ardından anoreksiya hastalığının tıbbi ve halk dilindeki tanımı yeniden merak konusu oldu. Peki anoreksiya hastalığı nedir?

Anoreksiya psikolojik bir rahatsızlıktır. Kişinin gıdalar ile sağlıksız, problemli bir ilişkisi vardır. Genellikle fazla kilolu olduğu için kendini aç bırakarak yapılan sağlıksız diyetlerle başlayan bu hastalık, bir süre sonra kontrol edilemez hale gelir ve hastalık belirtilerini göstermeye başlar. Anoreksiya hastalığı, bozulmuş beden algısı (Kendini olduğundan daha kilolu görme), mükemmeliyetçi kişiliği sonucu her şeyi kontrol etme isteği, ince olma gerekliliğine yönelik inanç ve tutumlar ve özgüven problemi şeklinde kendisini gösterir.

ANOREKSİYA TEDAVİ EDİLMEZSE



Ciddi sağlık sorunlarına neden olan anoreksiya tedavi edilmediği takdirde; kalp sorunları, adet görememek, kemiklerde zayıflama, kas kütlelerinde kayıp, kan basıncında düşme, nabız ve solunum hızında yavaşlama, potasyum, kalsiyum ve magnezyum düzeylerinde düşüklük sonucunda ortaya çıkan hayati risk oluşturabilen metabolik tablolar oluşabilir. Tedavide öncelik kişinin kilosunu sağlıklı düzeye gelmesini sağlamaktır. Hasta tedaviyi kabul etmiyorsa ve hastada ciddi metabolik rahatsızlıklar olduysa zorunlu hastaneye yatırılması gerekebilir. Hastane yatışı sırasında ve daha sonra ya da ayaktan tedavi süresince mutlaka psikoterapi uygulanması gerekir. Bilişsel davranışçı terapi, aile terapisi ve grup terapileri bu hastalıkta çok etkilidir. Özellikle aile terapisinin çok büyük olumlu etkileri olmaktadır. Çünkü bu rahatsızlığa yakalanan kişiler genellikle ailesiyle birlikte yaşayan genç kızlardır. O yüzden aile içinde olumlu bir iletişim sağlamak, aile içindeki işlev bozukluklularını ortadan kaldırmak ve aile sistemi içinde değişiklikler yapmak çok önemli noktalardır.

İREM DERİCİ ANOREKSİYA MI OLMUŞTU?

Aşırı kilo kaybeden İrem Derici ile ilgili en çok iddia edilen konulardan biri de ünlü sanatçının anoreksiya olduğu yönündeydi. Prof. Dr. Reha Baran bu iddialara da şu sözlerle yanıt verdi: Hayır, hiç alakası yok. Bizim gözlemlediğimiz tıbbi gerekçeler var. Anoreksiya solunum yetmezliği yapmıyor. Bizim hastamızda solunum sıkıntısı var.