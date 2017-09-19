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Anoreksiya hastalığı, özellikle sağlıksız diyet ve türevi gibi durumlarda sıkça rastlanabilmektedir. Yeme içme kontrolünü sağlayarak diyet yapma amacı taşıyan bireyler, aşırı durumlarda Anoreksiya hastalığı ile karşı karşıya kalabilmektedir. Peki, Anoreksiya nedir kimlerde görülür? İşte, hastalık hakkında bazı bilgiler
ANOREKSİYA NEDİR?
Anoreksiya hastalığının sıklıkla ergenlik döneminde ve kızlarda görülmesi bir tesadüf değildir. Ergenlik dönemi bir kişinin kendilik algısını oluşturduğu başkaları tarafından kabul edilmek ve beğenilmenin öneminin zirve yaptığı bir dönemdir. Genellikle fazla kilolu olduğu için kendini aç bırakarak yapılan sağlıksız diyetlerle başlayan bu hastalık, bir süre sonra kontrol edilemez hale gelir ve hastalık belirtilerini göstermeye başlar.
Bu kişilerin en tipik özellikleri şunlardır:
Bozulmuş beden algısı (Kendini olduğundan daha kilolu görme)
Mükemmeliyetçi kişiliği sonucu her şeyi kontrol etme isteği
İnce olma gerekliliğine yönelik inanç ve tutumlar
Özgüven problemi
Nasıl tanılanır?
Yaşı ve boy uzunluğu için olağan sayılan en az kiloda ya da bunun üzerinde bir vücut ağırlığına sahip olmayı kabul etmeme (örneğin; beklenenin %85’inin altında bir vücut ağırlığına sahip olmaya yol açan bir kilo kaybı ya da büyüme dönemi sırasında, beklenenin %85’inin altında bir vücut ağırlığına sahip olmaya yol açacak bir biçimde beklenen kilo alımını gerçekleştirmeme)
Beklenenin altında bir vücut ağırlığına sahip olmasına karşın kilo almaktan ya da şişman biri olmaktan aşırı korkma.
Kişinin vücut ağırlığı ya da biçimini algılama biçiminde bozukluk olması, kendini değerlendirmede vücut ağırlığı ya da biçiminin anlamsız bir etkisinin olması ya da o sırada vücut ağırlığının düşük olmasının önemini inkar etme.
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