Anneye dayağa para cezası

Ünlü oyuncu Harika Avcı'nın kendisinden 25 yaş küçük eşi İbrahim Öztürk, geçtiğimiz nisanda annesi Feyza Öztürk'ten bir eşyasını istedi. Anne Öztürk, oğlunun istediği eşyayı bulamadı ve aralarında tartışma çıktı. Alevlenen tartışma sonrası Öztürk, annesinin üzerine yürüdü; "Hepinizi öldürürüm" şeklinde hakaret ederek annesini darp etti. Anne Öztürk, oğlundan şikâyetçi oldu.



İstanbul Ailenin Korunması Bürosu tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında annenin basit derecede yaralandığına dair rapor verildi. Rapor sonrası İbrahim Öztürk'ün ifadesine başvuruldu. Öztürk ifadesinde annesini darp edip hakaret ettiğini itiraf etti. Yürütülen soruşturma sonunda İbrahim Öztürk hakkında "tehdit, hakaret ve basit yaralama" suçları kapsamında iddianame düzenlendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. İbrahim Öztürk'ün anne ve babasının şikâyetçi olmamasına rağmen hakkında açılmış çok sayıda darp ve hakaret davası ve bu davalardan aldığı cezaların olduğu kaydedildi. İbrahim Öztürk, basit yaralama ve tehdit suçları kapsamında üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öztürk'ün cezasında indirim yapılarak üç bin lira adli para cezasına çevrildi.



Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz ederek kararın değiştirilmesini isteyen Öztürk'ün itirazı reddedildi. Karar onandı. İbrahim Öztürk, geçtiğimiz yıllarda İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce öz babasını satırla yaralayarak yağmaladığı iddiasıyla 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı



