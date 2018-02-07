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    Annesini öldüren kız: Silah için bana kızmıştı

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL-DHA
    07.02.2018 - 11:04 | Son Güncelleme:

    Pendik'te annesi Özlem Odabaşı'nı (35) öldürdüğü iddiası ile tutuklanan 16 yaşındaki kızı A.O.'nun yargılanmasına başlandı. A.O. annesini yanlışlıkla vurduğunu iddia etti. Zanlı, 'Annem yatağa uzandı, çarşafı düzeltmemi söyledi. Bunu yaparken yatağın altında silahı gördü. Silahı elime aldığım için bana kızdı. Silahı yerine koymaya çalışırken birden ateş aldı" dedi. İddianameye göre, Özlem Odabaşı, elleri yastığın altındayken vurulmuştu.

    Annesini öldüren kız: Silah için bana kızmıştıPENDİK’te, evde bulduğu ruhsatsız tabanca ile başından vurduğu annesi Özlem O.’nun (35) ölümüne neden olmakla suçlanan 16 yaşındaki lise öğrencisi A.O. dünkü duruşmada “Kazaydı” dedi.

    Pendik’te 4 Ağustos 2017’de Özlem O., kızı A.O. ile temizlik yapıyordu. A.O. yatağın altında bir tabanca buldu. Annesinin, elindeki tabancayı bırakması için uyardığı A.O., tek eliyle yatağı kaldırdığı sırada diğer elindeki tabanca ateş aldı. Yatağın üzerinde oturan Özlem O., başından vurularak hayatını kaybetti. Anadolu Adliyesi’ne çıkarılan A.O., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ancak 4 gün sonra yeniden gözaltına alınarak nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı.  

    Savunması alınan A.O., olay sırasında annesinin yatağında uzandığını, çarşafı düzeltmesini söylediğini, bunu yaparken yatağın altında silah gördüğünü söyledi. A.O. ifadesinde, silahı eline aldığı için annesinin kendisine kızdığını, silahı yerine koymaya çalışırken birden ateş aldığını, yatağın ucunda oturan annesinin yatağa düştüğünü, olayda kastının bulunmadığını kaydetti.

    Elinin tetiğe değip değmediğini de hatırlamadığını söyleyen A.O., hemen ambulans çağırdığını söyledi. Annesini, babasının veya bir başkasının öldürdüğü halde suçu üstlenip üstlenmediği sorulan A.O., "Hayır, olay anlattığım şekilde oldu" dedi.

    Tanık olarak dinlenen A.O.'nun babası C.O., işe gittiği için olay sırasında evde olmadığını, olayı görmediğini, eşi ile de problemi bulunmadığını söyledi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi

    İDDİANAMEDEN

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Özlem Odabaşı'nın kızı A.O.'nun kullandığı silahla öldürüldüğü anlatılıyor. İddianamede, A.O.'nun olayı, annesinin yatak odasında yatağın altında silah bulduğunu, annesinin kızması üzerine silahı yerine koyarken silahın istemeyerek ateş aldığını söylediği, bu nedenle soruşturmanın, "taksirle adam öldürme" suçundan açıldığı belirtiliyor.

    İddianamede, olay yeri inceleme tutanağı, dosya içine konulan CD ile CD'den çıkarılan fotoğraflara göre Özlem Odabaşı'nın ellerinin yastığın altında olduğu, bu nedenle uyurken vurulduğu, soruşturmaya bu nedenle, "kasten adam öldürme" olarak devam edildiği bilgisine yer veriliyor.

    İddianamede A.O.'nun, "Üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

    Etiketler: Anne , Cinayet , Silah , son dakika
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