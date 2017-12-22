Annesini kıskandı piyanist oldu

İlk konserini 6 yaşında veren ve piyanodaki yeteneğiyle kısa sürede keşfedilen Onay, "Üstün Yetenekli Çocuklar Kanunu" kapsamında özel eğitime tabi tutuldu. Müzik camiasının "harika çocuk" olarak nitelediği devlet sanatçısı Onay'ın uluslararası müzik kariyeri, Arjantin'den Japonya'ya uzanan bir coğrafyada 5 kıta 80 ülkeyi kapsıyor.
Devlet sanatçısı Onay, Dresden Staatskapelle, İngiliz Kraliyet Filarmoni, Philharmonia Orkestrası, İngiliz Oda Orkestrası, Japon Filarmoni, Münih Radyo Senfoni, Saint Petersburg Filarmoni, Tokyo Senfoni, Varşova Filarmoni, Viyana Senfoni gibi önemli orkestralarla da konserler verdi.
"Annemin piyano, babamın keman sesleriyle büyüdüm"
Onay, "Ailem müzik ailesiydi. Kimisi keman, kimisi piyano çalıyor, kimisi orkestra şefi ve nesilden nesile devam ediyor. Ben de böyle bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelince evde annemin piyano, babamın keman sesleriyle büyüdüm. Annem piyanoyu çok ilgi duyarak çalmaya çalıştığı zaman ben de onun gibi olmak istiyordum." dedi.
Müziğin insanları birleştirdiğini ve her ülkede algılamanın aynı olduğunu aktaran Onay, "Annem piyano çalarken ona heves ederdim. Hemen annemin yerine geçmek istiyordum. Hatta ben oturmak için annemi itiyordum. Annemi ya da piyanoyu kıskandım ve çok erken yaşta 3,5 yaşında piyano çalmaya başladım. 6 yaşında ilk konserimi verdim. Daha sonra harika çocuk olarak Paris'e gönderildim. Orada 16 yaşında okulumu birinci olarak bitirdim." diye konuştu.
"Moğolistan'da insanlar çadırlardan çıkıp beni dinlemeye gelmişti"
Piyanist Onay, Tekirdağ'da adına piyano günlerinin düzenlenmesinden çok mutlu olduğunu, bu tür etkinliklerin sanatçılara onur verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Kariyerime başladıktan sonra bugüne kadar 80 ülkede konser verdim. Moğolistan'da verdiğim konser beni etkilenmişti, orada insanlar çadırlardan çıkıp beni dinlemeye gelmişti. Etiyopya ve Kenya'da da aynı şekilde. Bazı ülkelerde verdiğim konserler bende inanılmaz izler bıraktı. Adıma etkinliklerin düzenlenmesi benim için çok mutluluk verici bir şey. O kadar çok mutluluk duyuyorum ki tarif etmem imkansız. Adımın sokağa verilmesi, adıma piyano günleri düzenlenmesi muhteşem bir şey."
"Gençler piyanoda ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil edecek"
Gençlerin elinden tutulup destek verilmesini ve sanatçıların tecrübelerini onlara aktarması gerektiğini belirten Onay, "Bu sene çok genç ve yetenekli piyanistlerimiz keşfedildi. Gerçekten hepsi başarılı ve yetenekli sanatçılar. Şimdiden sahnelerde yerlerini almaya başladılar. Olağanüstü gençlerimiz var ve onların gelecekte ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Türkiye piyanoyla da dünyada yerini alacaktır." ifadelerini kullandı.
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