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    Annesine tecavüz eden İngilize 15 yıl hapis cezası

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 10:19 | Son Güncelleme:

    İngiltere’nin Liverpool kentinde, önce kız arkadaşına sonra da kendi annesine tecavüz eden bir adam 15 yıl hapse mahkum edildi.

    İngiliz basınının haberine göre, suçunu itiraf eden 29 yaşındaki adam, 'daha önce kız arkadaşına tecavüz etmekle suçlandığı için yaşadığı stresin, annesine tecavüz etmeye zorladığını' iddia etti.

    İlk tecavüz soruşturmasında bir süre önce kefaletle serbest bırakılan genç adamın, uyuşturucu etkisiyle annesine saldırdığı ifade edildi.

    Hakim kararını açıkladığında genç adam, oturduğu cam kafesin duvarına yumruk atarak eski kız arkadaşına küfürler yağdırmaya başladı. Onu sakinleştirmek için 3 gardiyan güç kullanmak zorunda kaldı.

    Etiketler: ingiltere , Liverpool
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