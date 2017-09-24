Annesine kavuştu

BENİ DE GÖTÜR DİYE AĞLADI

Fatih Silivrikapı’da 5 yaşındaki Sahra Sultan Kızıltaş’ın üzerine kaynar su döken, dişlerini kıran ve üzerinde sigara söndüren uyuşturucu bağımlısı babası İbrahim Kızıltaş ve birlikte yaşadığı Hatice Türkkolu önceki gün tutuklandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri ise küçük Sahra’yı alarak tedavisinin ardından çocuk yuvasına yerleştirdi. İki yıldır çocuğunu göremeyen anne Kudret Kızıltaş da yanına aldığı oyuncaklarla kızını ziyaret etti. Kudret Kızıltaş “Kızım beni gördüğünde yanıma gelerek sarıldı. Elindeki ve vücudundaki yaralar tedavi edilmiş. Yavrumu görünce çok sevindim. Artık onu hiç bırakmayacağım. Yetkililer bizim başvurumuzun ardından bakanlığın inceleme yapacağını söyledi. Daha sonra ise çocuğumu bana verecekler. Esirgeme kurumunda görüştükten sonra çok zor ayrıldık. ‘Beni yanında götür’ diye ağladı kızım. Eski eşimin ve birlikte yaşadığı kadının tutuklanmasına çok sevindim. Artık kızım benim yanımda büyüyecek” dedi.

EVDEN AĞLAMA SESİ GELİYORDU

İbrahim Kızıltaş ve Hatice Türkkolu’nun kaldığı Silivrikapı’daki bina sakinleri ise yaşananlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bina sakinleri çiftin 5 ay önce taşındıklarını, kimseyle konuşmadıklarını ve perdelerini bile hiç açmadıklarını söyledi. Küçük Sahra’nın ağlama sesini duyduklarını söyleyen çiftin kapı komşusu Nevin Gürcen “Çift ile aynı katta yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde küçük çocuğun ağlama sesi geldi. Sonra Hatice Hanım çocuğa ‘yeter’ diyerek bağırdı. Kızın sesi hemen kesildi. Ara ara çocuğun ağlama sesini duyuyorduk. Biz çifti evli zannediyorduk. Sahra’yı da çocukları biliyorduk. Beş aydır burada oturuyorlar. Ancak hiç kimseyle konuşmazlardı. Evlerinin perdelerini bile açmıyorlardı. Bir defasında kapıda karşılaştık. Beni görünce Sahra’yı hemen evin içerisine koydu. Ben geçtikten sonra çocuğu alıp arkamdan indi. Bu durum dikkatimi çekti. Ancak çocuğa işkence yaptıklarını düşünmemiştik. Yaşananlar karşısında çok şaşırdık” dedi.

İşkenceci çift: Hatice Türkkolu - İbrahim Kızıltaş

DÖVERKEN BAĞIRAN KOMŞUYA: ‘SİZE NE’

İŞKENCE gören 5 yaşındaki Sahra’nın durumunu yetkililere bildiren duyarlı komşu Ö.G. yaşadıklarını anlattı: “İki hafta önce arkadaşımla birlikte bir annenin küçük çocuğu evinin balkonunda feci şekilde dövdüğüne şahit olduk. Arkadaşım kadına bağırdı. O da ‘size ne’ diye karşılık verdi. Çocuğun yüz ifadesi günlerce gözümün önünden gitmedi. Sonra ne yapalım diye düşündük. Arkadaşımla olayı BİMER’e yazmaya karar verdik. Olayın ardından önceki gün yetkililer polislerle gelip eve girdiler. İlk önce çocuğu bulamadılar. Kadının kayıtlarda çocuğu görünmüyordu. Sonra kapıdaki terliği fark ettiler. Evde yaptıkları aramada çocuğu buldular. Biz de uzaktan kadını teşhis ettik. Yetkililer çocuğu götürdükten sonra çocuğun gerçek annesi ile konuştum. Bana çok teşekkür etti.”