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    Annesinden iki yıl önce ayrılan adama kurşun yağdırdı

    İHA
    13.02.2018 - 00:33 | Son Güncelleme:

    Kahramanmaraş’ta 2 yıl önce annesiyle birlikte yaşayan ve ayrılan 43 yaşındaki adamı kurşunlanarak öldürdü.

    Alınan bilgiye göre; Dulkadiroğlu İlçesi Divanlı Mahallesi Sarayaltı Caddesi üzerinde 43 yaşındaki Mustafa Ertandır, 2 yıl önce birlikte yaşadığı Suzan T. (40) ile oğulları M.T. M. (20) ve A.Y. M. (16) karşılaştı. İddiaya göre, nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı Suzan'ın ilk eşinden olan oğlu A.Y.M, üzerindeki tabanca ile Mustafa Ertandır'a kurşun yağdırdı. Mustafa Ertandır, göğüs ve karın bölgesine aldığı çok sayıda kurşun yarasıyla kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

    Olay sonrası kaçan Suzan T., oğulları M.T. M. Ve A.Y. M. Trabzon Bulvarında suç aleti tabancayla birlikte polis ekiplerince yakalandı.

    Etiketler: kahramanmaraş , anne , cinayet , son dakika
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