Annesi Barcelona saldırısında ağır yaralı... 7 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor!

İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırısında annesi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Avustralyalı adlı bir çocuğun kayıp olduğu bildirildi.

Avustralya Yayın Kurumuna konuşan Julian Cadman'ın babası Andrew Cadman, saldırıdan birkaç saat önce eşi Jom Cadman ve oğluyla telefonda konuştuğunu söyledi. Cadman, Las Ramblas bulvarındaki minibüs saldırısında eşinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ancak oğlu Julian'ın nerede olduğunu bilmediklerini ifade etti.

Eşi ve oğlunun, yeğenlerinin düğününe katılmak üzere Barcelona'da olduklarını aktaran Cadman, oğlunu aramak için bugün Sydney'den Barcelona'ya gideceğini söyledi.

Cadman'ın aile dostları ise sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla kayıp çocuğa ulaşmaya çalışıyor.

ABD'li Heidi Nunes, alışveriş için Las Ramblas durağında ayrıldığı 43 yaşındaki eşi Jared Tucker'dan saldırıdan sonra haber alamadığını bildirdi.

İspanya'nın Barcelona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 14 kişi ölmüş, 130 kişi yaralanmıştı. Saldırgan kaçmış, olayı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Barcelona'nın yaklaşık 200 kilometre güneyinde Alcanar kentinde bir evdeki patlamada ise bir kişi ölmüş, polis bu olayın Barcelona saldırısıyla ilgili olduğunu açıklamıştı.