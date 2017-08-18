MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Annesi Barcelona saldırısında ağır yaralı... 7 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor!

    Annesi Barcelona saldırısında ağır yaralı... 7 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor!

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 16:59Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 17:00

    Barcelona'da gerçekleşen terör saldırısında ağır yaralanan annesiyle bölgede bulunan 7 yaşındaki Julian Cadman'dan haber alınamıyor. Avustralyalı baba ağır yaralı eşini görmek ve 7 yaşındaki oğlunu bulmak için Sydney'den Barcelona'ye geliyor.

    İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırısında annesi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Avustralyalı adlı bir çocuğun kayıp olduğu bildirildi.

    Avustralya Yayın Kurumuna konuşan Julian Cadman'ın babası Andrew Cadman, saldırıdan birkaç saat önce eşi Jom Cadman ve oğluyla telefonda konuştuğunu söyledi. Cadman, Las Ramblas bulvarındaki minibüs saldırısında eşinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ancak oğlu Julian'ın nerede olduğunu bilmediklerini ifade etti.

    Annesi Barcelona saldırısında ağır yaralı... 7 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor

    Eşi ve oğlunun, yeğenlerinin düğününe katılmak üzere Barcelona'da olduklarını aktaran Cadman, oğlunu aramak için bugün Sydney'den Barcelona'ya gideceğini söyledi.

    Cadman'ın aile dostları ise sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla kayıp çocuğa ulaşmaya çalışıyor.
    ABD'li Heidi Nunes, alışveriş için Las Ramblas durağında ayrıldığı 43 yaşındaki eşi Jared Tucker'dan saldırıdan sonra haber alamadığını bildirdi.

    Annesi Barcelona saldırısında ağır yaralı... 7 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor

    İspanya'nın Barcelona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 14 kişi ölmüş, 130 kişi yaralanmıştı. Saldırgan kaçmış, olayı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

    Barcelona'nın yaklaşık 200 kilometre güneyinde Alcanar kentinde bir evdeki patlamada ise bir kişi ölmüş, polis bu olayın Barcelona saldırısıyla ilgili olduğunu açıklamıştı.

    Etiketler: Barcelona , ispanya , TERÖR
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri