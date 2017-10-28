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    ’Annen de bekar ben de’ cinayeti

    DHA
    28.10.2017 - 21:36 | Son Güncelleme:

    ADANA’da 76 yaşındaki Şükrü Esen’i evinde sırtından bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 35 yaşındaki Murat Demirkıran yakalandı. Tutuklanan şüpheli, Esen’i, "Senin annen de bekar, ben de bekarım, ne olacak bizim halimiz?" dediği için öldürdüğünü ileri sürdü.

    Olay, perşembe günü merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süre önce eşini kaybeden 3 çocuk babası Şükrü Esen, yalnız yaşamaya başladı. Komşuları, pazarlarda tuz satarak geçimini sağlayan Esen’den haber alamayınca merak etti. Evin açık penceresinden mutfağa giren bir komşusu, Şükrü Esen’i yerde hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Esen’in sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

    "ŞÜKRÜ AMCA BANA..."

    Araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şükrü Esen ile aynı pazarda süpürge satan Murat Demirkıran’ın eve girip çıktığını saptadı. Bunun üzerine ifadesi için gözaltına alınan Demirkıran, suçunu itiraf etti. Demirkıran, "Şükrü amca bana ’Senin annen de bekar ben de bekarım, ne olacak bizim halimiz?’ dedi. Bu lafını kaldıramadım, olay günü yanına gittim kahvaltı yaptık. Yine aynı lafı söyleyince, dayanamayıp öldürdüm" diye ifade verdi. Cinayeti işledikten sonra evdeki 3 bin 900 lira para, 3 yarım altın ve 2 cep telefonunu da aldığı belirlenen Murat Demirkıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Etiketler: ADANA
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