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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Annemin sebzeli güveci

10 Nisan 2014

Yaklaşık 1500-1800 gr, en fazla 2 kg ağırlığındaki kuzu kol etini kasabınıza iri kemikli parçalar halinde parçalatın.


Yaklaşık 7-8 parça olan eti bir güvece ya da geniş bir çelik tencereye yan yana dizin.
Soğanları soyup, altıya bölerek etlerin üzerine yerleştirin. Üzerine 1 çay kaşığı kadar tuz ve karabiber serpiştirip bir kenarda bekletin.
Diğer taraftan, patlıcanları alacalı soyup uzunlamasına dörde böldükten sonra baş parmak büyüklüğünde dilimleyin.
Acısının çıkması için patlıcanı bol tuzlu suda 30 dakika kadar bekletin. Biberleri ayıklayıp kalın kalın dilimleyin.
Sarmısakları ayıklayın. Domatesleri de ister kalın halkalar şeklinde, isterseniz iri kuşbaşı et formunda doğrayın.
Patlıcanların üçte birini güveçteki soğanların üzerine yerleştirip, üzerine bir miktar yeşil biber koyun. 3-4 dilim domates ve 3-4 diş sarmısağı da aktarıp tuz ve karabiberi serpiştirin.
Bu sırayı takip ederek elinizdeki tüm malzemeyi bitirin. En üste domates yerleştirip tereyağını ilave edin. Sonra tencerenin (güvecin) ağzını yağlı kağıt ya da alüminyum folyoyla sıkıca sarıp kapağını kapatın.
15-20 dakika, sebzelerin kaynama sesini duyuncaya kadar orta ısılı ateşte pişirip ocağın altını kısın.
Hiç su eklemeden 2 saat kadar daha pişirip sıcak sıcak servise sunun.
Afiyet olsun.

Malzeme listesi

* 1 adet kuzu kol (1,5 kg-2 kg ağırlığında)
* 6 adet orta boy patlıcan
* 2 adet orta boy kuru soğan
* 3-4 adet çarliston biber
* 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber
* 12-15 diş sarmısak
* 3 adet orta boy domates
* 1 yemek kaşığı tereyağı

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