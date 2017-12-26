Annem bu filmde ağlayan tek kişi olacak!

TR 40 33 Productions yapımcılığında, Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği 2 Mart 2018’de vizyona girecek olan, komedi filminde polis memuru ‘Elif’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Saadet Işıl Aksoy, hikayede Ferhat’ın (Ahmet Kural) hayatını değiştirecek kilit bir rolde oynuyor.
‘Elif’ rolü Saadet Işıl Aksoy için de ayrı bir önem taşıyor. Polis başmüfettişi İnci Aksoy ve emekli baş komiser Anıl Aksoy’un çocuğu olarak polis bir ailede yetişen Aksoy, aynı zamanda ilk kez bir filmde polisi canlandıracak.
“ANNEM BU FİLMDE AĞLAYAN TEK KİŞİ OLACAK”
Annesi İnci Aksoy’un bu filmde çok duygulanacağını hissettiğini vurgulayan Saadet Işıl Aksoy “Polis abiler ve ablalarla oyunlar oynayıp eğlendiğim, telsiz sesinin pek eksik olmadığı, anne ve babamın her an çalıştığına şahit olduğum bir çocukluk geçirdim. Komiser Elif'i oynayacağıma herhalde en çok annem sevindi ve beni polis olarak izleyeceği için çok heyecanlı, herhalde bu filmde duygulanıp ağlayan tek kişi o olacak” dedi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün