Annem bu filmde ağlayan tek kişi olacak!

TR 40 33 Productions yapımcılığında, Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği 2 Mart 2018’de vizyona girecek olan, komedi filminde polis memuru ‘Elif’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Saadet Işıl Aksoy, hikayede Ferhat’ın (Ahmet Kural) hayatını değiştirecek kilit bir rolde oynuyor.

‘Elif’ rolü Saadet Işıl Aksoy için de ayrı bir önem taşıyor. Polis başmüfettişi İnci Aksoy ve emekli baş komiser Anıl Aksoy’un çocuğu olarak polis bir ailede yetişen Aksoy, aynı zamanda ilk kez bir filmde polisi canlandıracak.

“ANNEM BU FİLMDE AĞLAYAN TEK KİŞİ OLACAK”

Annesi İnci Aksoy’un bu filmde çok duygulanacağını hissettiğini vurgulayan Saadet Işıl Aksoy “Polis abiler ve ablalarla oyunlar oynayıp eğlendiğim, telsiz sesinin pek eksik olmadığı, anne ve babamın her an çalıştığına şahit olduğum bir çocukluk geçirdim. Komiser Elif'i oynayacağıma herhalde en çok annem sevindi ve beni polis olarak izleyeceği için çok heyecanlı, herhalde bu filmde duygulanıp ağlayan tek kişi o olacak” dedi.

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