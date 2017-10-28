Annem-babam beni seks işçisi yapmak istedi

İzmir’de oturduklarını belirten N.G., annesinin geçen yıl temmuz ayında kendisini, “Sana her konuda yardımcı olacak” diyerek Antalya’da oturan V.A.’nın yanına gönderdiğini söyledi. Bu kişinin cinsel istismarda bulunduğunu, para karşılığında başka erkeklere pazarlamaya çalıştığını iddia eden N.G., şikayetçi oldu. 30 Mayıs’ta gözaltına alınan ve hakimlikçe tutuklanan V.A. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘hürriyetten cinsel amaçlı yoksun bırakmak’ ve ‘çocuğu fuhuşa teşvik etme’ suçlarından toplam 28 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2. duruşmasına N.G. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuklu sanık V.A., N.G.’nin isteği üzerine salondan çıkarıldı.



AKRABALARIM TACİZ ETTİ

N.G., Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otururken, 6-7 yaşındayken tacizlerin başladığını, 12 yaşına geldikten sonra da uyuşturucuya itildiğini söyledi, şunları anlattı: “Kadın ve çocuklara şiddet ve tecavüzlere defalarca tanıklık ettim. Birçok kez intihar girişiminde bulundum. Bana fuhuş çetesinin elebaşısı N.A’nın yeğeniyle 15 yaşında dini nikah kıydırdılar. Dini nikahlı eşimin tecavüzüne uğradım. Dini nikah kısa sürdü. Bu kez çete üyelerinden O.C.’nin yönlendirmesiyle H.B. ile 15 gün nişanlı kaldım. 15 yaşındayken komşumuz C.Ç. beni Elbistan’da bir bağ evine götürüp tecavüz etti. F.U. ve C.Ç.’nin tecavüzleri sürdü. Babamın tanıdığı İ.Ş.’nin taciz ve tecavüz girişimleri oldu. Ardından İzmir’e gittik. Bir süre sonra babamın yönlendirmesiyle çalıştığım otelde seks işçiliğinin nasıl yapıldığını öğretmeye çalıştılar. Babamın akrabası olan R.G.’nin tacizine uğradım. S.G. ve R.G. grup seks teklifinde bulundu. Ben o ortamdan ayrıldım.” Mahkeme başkanı, sanık V.A.’nın tutukluluğunun devamına karar verirken, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.