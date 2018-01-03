Annelik tazminatı

Anlaşmaya göre çocukları diş hekimi olduktan sonra net kârlarının yüzde 60’ını annelerine ödeyecekti. Bu ödemeler toplam tutar 1.7 milyon Amerikan Doları’na (6.4 milyon TL) gelene kadar devam edecekti. Her iki çocuk 2003 yılında diş hekimliğine başladı. Ancak küçük oğlu Chu, annesinin kliniğinde çalıştığını, ona 1 milyon dolardan fazla ödeme yaptığını ve geri kalan borcunun silinmesi gerektiğini iddia etti. Olay yargıya taşındı. Tayvan Yüksek Mahkemesi çocukların, anneleri ile yazılı bir anlaşma yaptıklarını ve bu anlaşmaya kendileri yetişkinken imza attıklarını gerekçe göstererek kalan borcun anneye ödenmesi yönünde karar verdi. Böylece Chu’nun faizleriyle birlikte annesine 967 bin dolar (3.6 milyon TL) ödemesine hükmedildi. Anne Lou, doktor bir aileden geldiğini, subay kökenli bir aileye mensup bir kişi ile evlendiğini, daha sonra boşandıklarını, bu süre zarfında da kendisini ailesine adayarak kariyer yapamadığını vurguladı.