Annelerin ‘üstünlük’ yarışı

Birçok ilde Bilim ve Sanat Merkezi olarak bilinen ve üstün yetenekli çocukların gittiği BİLSEM’lere giriş yani üstün yetenek sınavı yapılıyor. Bu sınavlara ilkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıflardaki minikler girebiliyor. Ama bazı annelerin telaşı büyük. Ne yapıp edip bunu da yarışa çevirdi bizim ‘kaplan annelerimiz’. Her ne kadar kapandı denilse de apartman katlarında hâlâ devam eden kurslarda, özel hocalarda BİLSEM’e giriş için hazırlık yapılıyor, onlarca kitap minik bedenlerin önüne yığılıyor.

35 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Bazı annelerin kendi çocuğunun üstün olduğunu ispatlama, öğretmenlerin de “Bu çocukları ben yetiştiriyorum” diye velinin gözünde yer bulma telaşı sırasında olan yine minik öğrencilere oluyor.

Aslında dünyada binde 2 olan üstünleri, ülkemizde de tespit etmek için 90’lı yıllarda BİLSEM’ler kuruldu. Amaç özel yetenekli diye tabir edilen çocuklara eğitim vermek üzere hemen her ilde bir merkez açıp, bu çocukları geliştirmek. Şu anda 119 merkezde 35 bini aşkın öğrenci eğitim görüyor.

İyi niyetle kurulan bu merkezlere ilkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıf öğrencileri belli testlerden sonra alınıyor.

ÖNCE TABLET ÜZERİNDE ELEME

Daha önce öğretmenler üstün yetenekli olan öğrencileri Rehberlik Araştırma Merkezleri’ne (RAM) yönlendirir, burada uluslararası düzeyde zeka ölçeğine göre çocuk tanımlanır ve özel yetenekli kategorisinde gösterilirdi. Ancak bizim ‘kaplan annelerimiz’ bunu da keşfedip, RAM’ların önünde kuyruklar oluşturmaya başladı. O zaman da bu kadar çocuğa hizmet vermek güçleşti.

Bunun üzerine eleme sınavı yapılma kararı alındı. Milli Eğitim Bakanlığı da zeka ölçeklerine benzeyen ve tablet üzerinde girilen bir sınav yapmaya başladı. Bu sınavı geçenler RAM’a gönderiliyor, buradaki testler sonucunda 130-140’ın üstünde zekaya sahip olanlar yeteneklerine göre kayıt olmaya hak kazanıyor.

İşte bu aralar 119 BİLSEM için tablet üzerinde sınav yapılıyor. RAM’lardan da testi geçen çocuklar okul çıkışı ya da hafta sonları bu merkezlere giderek müzik, sanat veya akademik anlamda uygulamalı eğitim alıyor. Merkezlerdeki öğretmenler de tıpkı öğrenciler gibi özel olarak seçilerek görev yapıyor.

SINAVA GİRMEK BÜYÜK AYRICALIK

İşte ne oluyorsa bu sınav sürecinde oluyor. Anneler için çocuklarını bu sınava sokmak bile büyük ayrıcalık. Duyduğuma göre, bu sınava giren 7-8 ve 9 yaşındaki çocukların bir bölümü büyük sıkıntı yaşıyor. Çünkü eğer gerçekten üstün yetenekli değilse dışarıdan ‘hormonla’ bu izlenimi uyandırmak için okul hayatının daha ilk gününden itibaren test kitabı, özel hoca ve kurs arasında koşturan küçük çocuklar bu yükü kaldıramıyor.

Kontrolsüz, hırslı anneler bir anlayın artık... Çocuklarınıza bu travmaları yaşatmayın. Bu merkezler ne bir lise hazırlık kursu, ne özel okuldan burs almak için sıçrama tahtası. Çocuğunuz üstün değilse zaten bu yükle sınavları kazanamaz. Kazansa da gittiği ortamda başarılı da olamaz, mutlu da.

Çocukları olmadık kalıplara sokmaya çalışmayın. Bırakın çocukluklarını yaşasınlar.