Anneciğinin ölümüne telefonda tanık oldu

Avşar muayene olduktan sonra poliklinikten çıkarken, sağlık durumunun iyi olduğunu oğlu Bülent Birden'e bildirmek istedi. Lamia Avşar, cep telefonunda oğluyla konuşurken, Hüseyin Ç. yönetimindeki aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Avşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Annesini toprağa veren Bülent Birden, “Annem telefonda şeker ve tansiyonunun iyi olduğunu anlatırken, birden patlama gibi bir ses ve derinden gelen çığlıklar duydum. Telefon kesildi. Tekrar aradığımda açan kişi anneme araç çarptığını söyledi. Anneciğimin ölümüne telefon ile tanık oldum” dedi. Sürücü Hüseyin Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.