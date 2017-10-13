Anne ve uzmanlar bir araya geliyor

2017 yılının Mayıs ayında ilki düzenlenen MomTalks, bir anne-uzman buluşma platformu. Organizasyon, annelerin geleceği şekillendirmedeki önemini akademik bir platformda vurgulamayı, anneliğin eğitimdeki kritik önemi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. MomTalks bu misyonunu 2018’de de daha geniş bir katılımla sürdürmeyi hedefliyor.
Alanında uzman değerli isimler, ilham verici, bilgilendirici ve keyifli konuşmalarla, tam gün süren bir organizasyonla annelerle bir araya gelecek. Etkinlik kapsamında gün boyunca 4 farklı panelde toplam 13 konuşmacı ve marka temsilcisi yer alacak. Uzmanlar, anne babalığı, çocuk eğitimini ve gelişimini her yönüyle konuşmak için 11 Mayıs’ta Grand Pera’da katılımcılar ile buluşacak.
Konuşmacılar arasında “Oyuncu Anne” olarak tanınan ünlü anne-yazar Şermin Çarkacı; Birleşmiş Milletler tarafından “Dünyanın En iyi 50 Öğretmeni”nden biri seçilen Dilek Livaneli; BeeO’nun kurucusu ve Türkiye’nin kadın girişimci ödüllü ilk ve tek yerli propolis üreticisi Aslı Elif Tanuğur; bebek hemşiresi Esra Ertuğrul; Güncel Anne bloğunun yaratıcısı çocuk doktoru ve beslenme uzmanı Elif Çakır; Türkiye’nin sertifikalı ilk ve tek Uyku Meleği Seride Samurkaş; akademisyen, psikolog ve yazar Prof. Üstün Dökmen; egitimpedia.com sitesinin kurucusu değerli eğitimci Ali Koç; başarı uzmanı ve yazar Mümin Sekman; gazeteci ve sosyal medya danışmanı Nora Romi ve anne-çocuk influencerları Melina’s Mom ve Hassas Anne gibi Türkiye’nin yakından takip ettiği isimler bulunuyor.
Her sene Anneler Günü haftasında gerçekleştirilmesi planlanan MomTalks platformunun Anadolu’ya taşınması ve geniş kitlelere ulaşarak farkındalık yaratılması hedefleniyor. Başta İzmir, Ankara, Eskişehir, Kocaeli ve Bursa’daki annelere bu akademik ve doğru bilgilerin ulaştırılması hedefleniyor.
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