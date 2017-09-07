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    Anne ve kızının kahvaltı keyfi zehir oldu! Kimse müdahale edemedi

    Ergün AYAZ- Faruk KIYAK/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)
    07.09.2017 - 11:23 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 12:21

    Kocaeli'nin Gölcük İlçesi’nde, 33 yaşındaki Havva Uzuner’in balkonda kahvaltı yapmak için demliği koyacağı ocağın içerisine döktüğü jel yakıt alev alarak kendisi ve 17 yaşındaki kızı Zehra Uzuner’in üzerine sıçradı. Vücutlarında yanıklar oluşan anne ve kızı tedavi altına alındı.

    Bir hafta önce meydana gelen olayda, Gölcük İhsaniye Mahallesi’nde oturan Havva Uzuner balkonda kahvaltı keyfi yapmak için üzerine demliği koyacağı piknik tipi ocağın içerisine jel yakıtı doldurduğu sırada alev alan jel yakıt kendinin ve masada oturan kızı Zehra Uzuner’in üzerine sıçradı. Elbiseleri alev alan anne ve kızıtelaş içerisinde banyoya koşarak alevi söndürdü. Vücutlarında yanıklar oluşan Havva Uzuner ve kızı Zehra Uzuner tedavileri için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve kızı daha sonra özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    ’KENDİMİZİ DUŞ KABİNİNE ATTIK’

    Tutuşturduğujelin üzerlerine sıçrayarak kızı ve kendisini yaktığını söyleyen Havva Uzuner şunları anlattı:

    "Kızımla birlikte kahvaltı hazırladık. Ocağın jeli bitmişti. Jel kutusu kızımın elindeydi, jeli doldurdu. Ben de çakmakla yaktım ve o sırada jel patladı. Ocağın içindeki jel, kızımın elindeki bidon da tutuştu. Kızım hemen kendini banyoya attı. Benim tişörtüm tutuştu, başörtüsü saçlarımızın yanmasını engelledi. Tişörtümü çıkardım, kollarım yüzüm hep alev aldı. Koştukça, bir yere gittikçe daha çok alev alıyordu. Yanımda annem vardı, annem de kızıma ve bana müdahale edemedi. O da şok oldu. Sonra duş kabinine attık kendimizi."

    Anne ve kızının kahvaltı keyfi zehir oldu Kimse müdahale edemedi


    ’ALEVLER YÜZÜME YAPIŞTI’

    Zehra Uzuner de jelden çıkan alevlerin yüzüne yapıştığını söyleyerek, "Annem çakmağı çakınca, alev alan jel yüzüme sıçradı. Ben can havliyle banyoya koştum. Sönünce annemi çağırdım. Annem o sıra koridorda gidip geliyordu. Sonra o da banyoya geldi. Benim kollarımda derin yanıklar var ve yüzüm yandı. İkinci dereceden yanıklar oluştu" dedi.

    Etiketler: Kocaeli , jet yakıtı , kahvaltı
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