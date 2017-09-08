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    Anne ve kıza terör örgütünden tutuklama

    İHA
    08.09.2017 - 20:01 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 21:02

    Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan anne ve kızı ile birlikte 3 kişi tutuklandı.

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik dün şafak vakti operasyon yaptı. Polisin eş zamanlı olarak 11 adrese yaptığı operasyonda bir anne ve kızı ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı.

    EYP'Lİ SALDIRI

    Zahide B. ile kızı Perihan S.’nin sosyal medyada terör örgütü PKK lehine paylaşımlarda bulunduğu ileri sürüldü. Diğer 4 zanlının ise polise el yapımı patlayıcı attığı ve terör örgütü PKK lehine pankart açtıkları iddia edildi.

    Zanlılar sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen anne ve kız ile birlikte Mahmut S. tutuklanırken 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

     

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    Etiketler: PKK , adana , şafak operasyonu
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