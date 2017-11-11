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    Anne ve 5 yaşındaki kızının feci sonu

    AA
    11.11.2017 - 21:27 | Son Güncelleme:

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan anne ve 5 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi.

    İncir bahçesinden evlerine dönen Gülten Anlıak'ın (36) kullandığı 09 R 3489 plakalı traktör, Demirciler Mahallesi Gıranardı mevkisinde devrildi. Sürücü Anlıak ve 5 yaşındaki kızı Süheyla, traktörün altında kaldı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, sürücü ve kızının yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Kaza yerine gelen Anlıak'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

    Kaza yerindeki incelemenin ardından anne ve kızının cansız bedenleri, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Etiketler: Traktör kazası , Aydın , Trafik kazası
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