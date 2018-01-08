Anne sırtında okula giden çocuklara servis

Antalya’nın merkez ilçelerden Aksu’da, Barbaros Mahallesi ve Yeni Mahalle’yi (Toparlar) birbirinden ayıran dere yatağında, öğrencilerin annelerinin sırtında dereden geçerek okula gittiği yönünde çıkan haberlerin ardından Aksu Kaymakamlığı, Aksu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

Başkan yardımcılarıyla birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulunan Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve konu hakkında bilgi aldı. Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin olay yerindeki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bahsi geçen yerde hiç yol yokmuş gibi haber yapılması doğru değil. Köprü yapmak istediğimiz yerde vatandaşın özel mülkiyeti var. Belediye olarak burada bir köprü çalışmamız var. Yol yok denilen mahallenin yoluna asfalt döktük. Buraya normal köprü yapma şansımız yok. Çünkü özel mülkiyet var” dedi.

“ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ BİZE HİÇBİR TALEP GELMEDİ”

Dere yatağına yaya geçidinin yapılması için çalışmalarının olduğunu da söyleyen Başkan Şahin, “Kanal, Devlet Su İşleri (DSİ) ait. Onlardan da onay alacağız. Dere yatağının 30 metre olması çalışmalarımıza engel teşkil ediyor. Öğrencilerle ilgili bize hiçbir talep gelmedi. Vatandaşlar bize daha önce ‘Tarlalarımıza geçmek istiyoruz’ dediler. Burada öğrenciler servislerle taşınmalı. Burada hiç yol yok demek çok yanlış. Buranın 500 metre uzağında köprü var” dedi. Öte yandan Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen de mahallede bulunan öğrencilerin okullarına ulaşması için servis sağlandığını açıkladı.

“SERVİS 3 KİLOMETRE YERE BİR ÇOCUĞA GİREMEYECEĞİNİ SÖYLÜYOR”

Mahallede yaşayan Durmuş Zeybek ise sorunun sadece okula giden çocukları ilgilendirmediğini vatandaşların da derenin diğer tarafında arazisi olduğu için geçemediğini söyledi. Zeybek, “Servis 3 kilometre yere bir çocuğa giremeyeceğini söylüyor. Servis girmediği için çocuklar bu dereden yürüyerek geçiyor. Normal yoldan gelmesi için çocuğun 3 kilometre yürümesi gerekir” dedi.