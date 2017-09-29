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    Anne otomobilin anahtarını içeride unutunca...

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 10:33 | Son Güncelleme:

    Bakırköy'de aracının içinde çocuklarını bırakıp kısa süreliğine işlerini halletmeye giden anne, anahtarı arabada unuttu. Biri bebek iki çocuk araçta mahsur kaldı

    Aracın kapısının kilitlenmesi ile içeride mahsur kalan iki çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Büyük paniğin yaşandığı olayda, çocuklar itfaiyenin camı kırmasıyla kurtuldu.

    Olay, dün Bakırköy Florya’da meydana geldi. İddiaya göre, aracından inen bir anne aracın anahtarını arabanın içerisinde bıraktı ve kısa süreliğine başka bir yere gitti. Araç kendini kilitledi.

    Araç içerisinde bulunan bir bebek ve küçük bir kız çocuğu mahsur kaldı. Aracın yanına gelen anne kapıları açamayınca durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekibi çocukları korkutmamak için aracın arka kelebek camını kırarak aracın kapılarını açtı. Bu sırada telaşlanan anneyi çevrede bulunan vatandaşlar yatıştırdı.

    Kapıları açılan araçtan çocuğunu kucağa alan anne uzun süre çocuğuna sarıldı. Öte yandan, tüm bu yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

    Etiketler: Anne , Bakırköy , Florya
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