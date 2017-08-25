Anne olamamaktan korkuyordu! Annesini boğarak öldürdü...

Sabah gazetesinden Ümit Uzun'un haberine göre, İstanbul Sarıyer'de annesi Belgin Hızal'ı (57) boğarak öldüren Aslı Sönmezler'le ilgili ceza davası sürüyor. Önceki gün görülen duruşmada tutuklu sanık Aslı Sönmezler avukatıyla birlikte hazır bulundu. Avukat mahkemeye Hızal'ın Amerika'da yaşayan eski eşi Haluk Sönmezler'e ölmeden 3 ay önce gönderdiği elektronik postayı delil olarak sundu.





Elektronik postada, Aslı Sönmezler'in kullandığı ilaçları regl olmasını engellediği için bıraktığını, bu yüzden durumunun daha kötüye gittiğini belirterek eski eşinden yardım istedi.

Aslı Sönmezler'in üvey annesi Arzu Sönmezler, "Aslı'nın anne olamayacağı korkusuyla ilaçlarını almadığını ve hastalığının bu yüzden ilerlediğini düşünüyoruz" dedi. Savcı, Aslı Sönmezler'in Adli Tıp raporuna göre ceza ehliyeti bulunduğunu belirterek ağırlaştırılmış müebbet istedi. Aslı Sönmezler'in akıl hastası olduğuna dair değişik kurumlardan 6 rapor bulunduğunu belirten avukatı ise yeniden rapor alınmasını istedi. Mahkeme, tutuklu sanık Aslı Sönmezler'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.