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    Anne olamamaktan korkuyordu! Annesini boğarak öldürdü...

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 09:24Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 09:28

    Kızı Aslı Sönmezler tarafından boğularak öldürülen Belgin Hızal’ın eski eşine yolladığı e-mail mahkemede delil oldu. E-mail’de Aslı’nın ilaçlarını kullanmadığı için durumunun kötüye gittiği anlatılıyor. Aslı Sönmezler'in üvey annesi Arzu Sönmezler, "Aslı'nın anne olamayacağı korkusuyla ilaçlarını almadığını ve hastalığının bu yüzden ilerlediğini düşünüyoruz" dedi.

    Sabah gazetesinden Ümit Uzun'un haberine göre, İstanbul Sarıyer'de annesi Belgin Hızal'ı (57) boğarak öldüren Aslı Sönmezler'le ilgili ceza davası sürüyor. Önceki gün görülen duruşmada tutuklu sanık Aslı Sönmezler avukatıyla birlikte hazır bulundu. Avukat mahkemeye Hızal'ın Amerika'da yaşayan eski eşi Haluk Sönmezler'e ölmeden 3 ay önce gönderdiği elektronik postayı delil olarak sundu.

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    Elektronik postada, Aslı Sönmezler'in kullandığı ilaçları regl olmasını engellediği için bıraktığını, bu yüzden durumunun daha kötüye gittiğini belirterek eski eşinden yardım istedi.

    Aslı Sönmezler'in üvey annesi Arzu Sönmezler, "Aslı'nın anne olamayacağı korkusuyla ilaçlarını almadığını ve hastalığının bu yüzden ilerlediğini düşünüyoruz" dedi. Savcı, Aslı Sönmezler'in Adli Tıp raporuna göre ceza ehliyeti bulunduğunu belirterek ağırlaştırılmış müebbet istedi. Aslı Sönmezler'in akıl hastası olduğuna dair değişik kurumlardan 6 rapor bulunduğunu belirten avukatı ise yeniden rapor alınmasını istedi. Mahkeme, tutuklu sanık Aslı Sönmezler'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

    Etiketler: Cinayet , aslı sönmezler , Belgin hızal
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