Anne oğuldular baba-kız oldular

Eric, yaşamı boyunca kadın bedeninden rahatsızlık duyuyor, hamile olmaktan nefret ediyordu.

Kızı Corey ise erkek olarak doğdu ancak zamanla bu bedene sıkıştığını hissetti ve 11 yaşındayken cinsiyet değiştirerek kadın olmaya karar verdi.





Corey durumunu önce ailesinden gizlemeye karar verdi çünkü onların nasıl bir tepki vereceğini bilmiyordu. Cesaretini toplayıp ailesiyle durumunu paylaşan Corey, annesinin de kendini erkek hissettiğini öğrendi. Kızından esinlenerek 4 yıl sonra erkek olan Erica, Eric oldu.

Eric, geçen yıl testesteron almaya başladı önümüzdeki yıl için ameliyat planlayan Eric artık bir anne değil baba olarak hayatına devam etmek istiyor.





Şaşırtıcı olay Avustralya’da National Geographic’in özel serisi olan Cinsiyet Devrimi programı sayesinde ortaya çıktı.