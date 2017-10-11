Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Anne oğuldular baba-kız oldular

    Anne oğuldular baba-kız oldular

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 22:14 | Son Güncelleme:

    Avustralya'da yaşayan anne-oğul Erica ve Corey Maison cinsiyet değiştirmeye karar verdiler. Anne Erica Eric oldu Corey ise ameliyatla cinsiyet değiştirip genç bir kız haline geldi...

    Eric, yaşamı boyunca kadın bedeninden rahatsızlık duyuyor, hamile olmaktan nefret ediyordu.

    Anne oğuldular baba-kız oldular

    Kızı Corey ise erkek olarak doğdu ancak zamanla bu bedene sıkıştığını hissetti ve 11 yaşındayken cinsiyet değiştirerek kadın olmaya karar verdi.


    Anne oğuldular baba-kız oldular

    Corey durumunu önce ailesinden gizlemeye karar verdi çünkü onların nasıl bir tepki vereceğini bilmiyordu. Cesaretini toplayıp ailesiyle durumunu paylaşan Corey, annesinin de kendini erkek hissettiğini öğrendi. Kızından esinlenerek 4 yıl sonra erkek olan Erica, Eric oldu.

    Anne oğuldular baba-kız oldular

    Eric, geçen yıl testesteron almaya başladı önümüzdeki yıl için ameliyat planlayan Eric artık bir anne değil baba olarak hayatına devam etmek istiyor.


    Anne oğuldular baba-kız oldular

    Şaşırtıcı olay Avustralya’da National Geographic’in özel serisi olan Cinsiyet Devrimi programı sayesinde ortaya çıktı.

    Anne oğuldular baba-kız oldular

    Etiketler: Erica maison , Corey maison , cinsiyet değiştirme
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri