Anne Köftesinin 5 Lezzetli Hali

1. Patlıcan Yatağında Domates Soslu Köfte
Malzemeler:
10 adet patlıcan
Köftesi için;
• 500 gram köftelik kıyma
• 1 yumurta
• 1 soğan
• 1 paket Knorr Köfte Harcı
Sosu için;
• 2 adet domates
• 1 yemek kaşığı biber salçası
• 1 tatlı kaşığı kekik
• 2 adet ezilmemiş bütün sarımsak
• Sıvı yağ
Süslemek için;
• Biberiye
Tarif:
• Patlıcanları daire biçiminde ince dilimler halinde kesin ve yarım saat tuzlu suda bekletin.
• Kıymayı ve köfte malzemelerini bir kaba alıp iyice yoğurun.
• Ceviz büyüklüğünde bir top haline getirin.
• Patlıcanları bir süre sonra kurulayıp kızgın yağda pişirin.
• Ardından köfteleri pişirin.
• Sosu hazırlamak için, tavaya yağı ekleyin. Daha sonra kabuğu soyulmuş domates, salça, sarımsak ve kekiği ekleyin. Kıvamına gelince ocaktan alın.
• Cam bir kaba patlıcanları dizin. Üzerine hazırladığınız sosu, patlıcanların üzerine dökün. Son olarak patlıcan yatağına köftelerinizi yerleştirin. Köftelerinizin üzerine biberiye otunu koyabilirsiniz.
2.Fırında Anne Köftesi
Köftesi İçin:
• Yarım kilo dana kıyma
• 1 yemek kaşığı sıvıyağ
• 1 adet orta boy kuru soğan
• 1 paket Knorr Köfte Harcı
Sosu İçin:
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 yemek kaşığı domates salçası
• 1 tatlı kaşığı biber salçası
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 adet büyük domates
• 1,5 su bardağı su
Kızartmak İçin:
Sıvı yağ
Üzeri İçin:
• Rendelenmiş havuç
• Maydanoz
Tarif:
• Derin bir kaba kıymayı ve Knorr köfte harcını ekleyerek yoğurun.
• Yoğurduğunuz harçtan, mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp top haline getirin.
• Üzerini streç film ile sarıp, yarım saat buzdolabında dinlendirin.
• Köfteler dinlendikten sonra sıvı yağda kızartın.
• Küçük derin bir tavada tereyağını eriterek köfteye kullanacağınız sosu hazırlamaya başlayın.
• İçine salçaları ilave ederek hafifçe soteleyin.
• Kabukları soyulup küp küp doğranmış domatesleri ilave ederek 2-3 dakika daha soteleyin.
• Son olarak suyu ve tuzu ilave edip sosu kaynatıncaya dek pişirin.
• Kızarmış köfteleri cam fırın kabına dizdikten sonra, hazırladığınız sosu üzerine dökün.
• Önceden ısıtılmış 175 derece fırında, yaklaşık 45 dakika boyunca pişirin. Afiyet olsun!
3. Anne Köfteli Minik Hamburgerler
Ekmeği için malzemeler:
• Yumurta
• 2 tatlı kaşığı kuru maya
• 1 yemek kaşığı toz şeker
• 1 su bardağı su
• Aldığı kadar un
Köftesi için malzemeler:
• Yarım kilo dana kıyma
• 1 adet kuru soğan
• Bir tutam maydanoz
• 1 paket Knorr Köfte Harcı
Üzeri için;
• 2 yemek kaşığı yoğurt
• Susam
Ekmek arası için;
• 2 adet domates
• 5-6 adet marul yaprağı
• Cheddar peyniri
Tarif:
• Hamburger ekmeğini yapmak için; yumurta, su, şeker ve kuru mayayı bir kapta karıştırın. Unu, azar azar ilave edilerek hamuru yoğurun.
• 20 dakika boyunca mayalanmasını bekleyin. Mayalanan hamuru birkaç kez daha yoğurun.
• Hamuru, limon büyüklüğünde, kalın parçalar olacak şekilde kopartıp, yuvarlayın.
• Ekmeklerin üzerine yoğurt sürün ve susam serpin.
• Ekmekleri önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlanmış fırında pişirin.
• Köftesi için, kıymayı, rendelenmiş soğanı ve Knorr köfte harcını ekleyerek yoğurun.
• Ekmeklerin büyüklüğü kadar köftenizi yuvarlayın ve elinizle hafifçe bastırın.
• Sıvı yağda kızartın.
• Domates ve marulu, ekmeklere sığacak biçimde kesip küçültün.
• Ekmeklerin arasını kesin ve içine köfte, marul, domatesi koyarak mini hamburgerlerin tadını çıkartın!
4. Ekmek Arası Misket Köfte
Malzemeler:
• 500 gr köftelik kıyma
• 1 soğan (kıyılmış)
• 1 yemek kaşığı Ayçiçek yağı
• 1 Paket Knorr Köfte Harcı
Ekmek arası için;
• 1 baget ekmek (dilerseniz tam buğday ekmeği de kullanabilirsiniz)
• Maydanoz
• Taze soğan
• İnce kesilmiş kırmızı biber
• Rendelenmiş havuç
Tarif:
• Kıymayı bir yoğurma kabına alın.
• İçine Knorr köfte harcını ve kıyılmış soğanı ekleyerek güzelce yoğurun.
• Kıymayı ceviz büyüklüğünde yuvarlayın.
• Yuvarladığınız köfteleri Ayçiçek yağında kızartın.
• Kızartma işlemi bittikten sonra ekmeğinizi kesin.
• İçerisine malzemeleri yerleştirip, üzerine misket köfteleri koyun. Afiyet olsun!
5. Sebze Garnitürlü Izgara Köfte
Malzemeler:
• Yarım kilo dana kıyma
• 1 büyük boy kuru soğan
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Garnitürü için;
• 2 adet patates
• 2 adet havuç
• 2 adet soğan
• 2 adet havuç
• 3 yemek kaşığı sıvı yağ
Tarif:
• Derin bir kaba kıymayı koyun ve üzerine Knorr köfte harcını ekleyerek güzelce yoğurun.
• Uzun ve biraz da enine kalın olacak şekilde köftenizi hazırlayın.
• Yağsız bir tavada, köftenin iki tarafını da kızartın.
• Soğanları halka şeklinde doğrayın
• Patatesleri ve havuçları küp küp doğrayın.
• Bir tavaya sıvı yağı ekleyerek bütün malzemeleri koyun.
• Soğanlar kahverengi olana dek kavurun.
• Servis tabağınıza önce garnitürü, daha sonra köftelerinizi yerleştirerek afiyetle yiyebilirsiniz!
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