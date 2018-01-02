Anne Köftesinin 5 Lezzetli Hali

1. Patlıcan Yatağında Domates Soslu Köfte



Malzemeler:

10 adet patlıcan



Köftesi için;

• 500 gram köftelik kıyma

• 1 yumurta

• 1 soğan

• 1 paket Knorr Köfte Harcı



Sosu için;

• 2 adet domates

• 1 yemek kaşığı biber salçası

• 1 tatlı kaşığı kekik

• 2 adet ezilmemiş bütün sarımsak

• Sıvı yağ



Süslemek için;

• Biberiye







Tarif:

• Patlıcanları daire biçiminde ince dilimler halinde kesin ve yarım saat tuzlu suda bekletin.

• Kıymayı ve köfte malzemelerini bir kaba alıp iyice yoğurun.

• Ceviz büyüklüğünde bir top haline getirin.

• Patlıcanları bir süre sonra kurulayıp kızgın yağda pişirin.

• Ardından köfteleri pişirin.

• Sosu hazırlamak için, tavaya yağı ekleyin. Daha sonra kabuğu soyulmuş domates, salça, sarımsak ve kekiği ekleyin. Kıvamına gelince ocaktan alın.

• Cam bir kaba patlıcanları dizin. Üzerine hazırladığınız sosu, patlıcanların üzerine dökün. Son olarak patlıcan yatağına köftelerinizi yerleştirin. Köftelerinizin üzerine biberiye otunu koyabilirsiniz.







2.Fırında Anne Köftesi



Köftesi İçin:

• Yarım kilo dana kıyma

• 1 yemek kaşığı sıvıyağ

• 1 adet orta boy kuru soğan

• 1 paket Knorr Köfte Harcı



Sosu İçin:

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 1 tatlı kaşığı biber salçası

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 adet büyük domates

• 1,5 su bardağı su



Kızartmak İçin:

Sıvı yağ



Üzeri İçin:

• Rendelenmiş havuç

• Maydanoz







Tarif:

• Derin bir kaba kıymayı ve Knorr köfte harcını ekleyerek yoğurun.

• Yoğurduğunuz harçtan, mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp top haline getirin.

• Üzerini streç film ile sarıp, yarım saat buzdolabında dinlendirin.

• Köfteler dinlendikten sonra sıvı yağda kızartın.

• Küçük derin bir tavada tereyağını eriterek köfteye kullanacağınız sosu hazırlamaya başlayın.

• İçine salçaları ilave ederek hafifçe soteleyin.

• Kabukları soyulup küp küp doğranmış domatesleri ilave ederek 2-3 dakika daha soteleyin.

• Son olarak suyu ve tuzu ilave edip sosu kaynatıncaya dek pişirin.

• Kızarmış köfteleri cam fırın kabına dizdikten sonra, hazırladığınız sosu üzerine dökün.

• Önceden ısıtılmış 175 derece fırında, yaklaşık 45 dakika boyunca pişirin. Afiyet olsun!







3. Anne Köfteli Minik Hamburgerler



Ekmeği için malzemeler:

• Yumurta

• 2 tatlı kaşığı kuru maya

• 1 yemek kaşığı toz şeker

• 1 su bardağı su

• Aldığı kadar un



Köftesi için malzemeler:

• Yarım kilo dana kıyma

• 1 adet kuru soğan

• Bir tutam maydanoz

• 1 paket Knorr Köfte Harcı



Üzeri için;

• 2 yemek kaşığı yoğurt

• Susam



Ekmek arası için;

• 2 adet domates

• 5-6 adet marul yaprağı

• Cheddar peyniri







Tarif:

• Hamburger ekmeğini yapmak için; yumurta, su, şeker ve kuru mayayı bir kapta karıştırın. Unu, azar azar ilave edilerek hamuru yoğurun.

• 20 dakika boyunca mayalanmasını bekleyin. Mayalanan hamuru birkaç kez daha yoğurun.

• Hamuru, limon büyüklüğünde, kalın parçalar olacak şekilde kopartıp, yuvarlayın.

• Ekmeklerin üzerine yoğurt sürün ve susam serpin.

• Ekmekleri önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlanmış fırında pişirin.

• Köftesi için, kıymayı, rendelenmiş soğanı ve Knorr köfte harcını ekleyerek yoğurun.

• Ekmeklerin büyüklüğü kadar köftenizi yuvarlayın ve elinizle hafifçe bastırın.

• Sıvı yağda kızartın.

• Domates ve marulu, ekmeklere sığacak biçimde kesip küçültün.

• Ekmeklerin arasını kesin ve içine köfte, marul, domatesi koyarak mini hamburgerlerin tadını çıkartın!







4. Ekmek Arası Misket Köfte



Malzemeler:

• 500 gr köftelik kıyma

• 1 soğan (kıyılmış)

• 1 yemek kaşığı Ayçiçek yağı

• 1 Paket Knorr Köfte Harcı



Ekmek arası için;

• 1 baget ekmek (dilerseniz tam buğday ekmeği de kullanabilirsiniz)

• Maydanoz

• Taze soğan

• İnce kesilmiş kırmızı biber

• Rendelenmiş havuç







Tarif:

• Kıymayı bir yoğurma kabına alın.

• İçine Knorr köfte harcını ve kıyılmış soğanı ekleyerek güzelce yoğurun.

• Kıymayı ceviz büyüklüğünde yuvarlayın.

• Yuvarladığınız köfteleri Ayçiçek yağında kızartın.

• Kızartma işlemi bittikten sonra ekmeğinizi kesin.

• İçerisine malzemeleri yerleştirip, üzerine misket köfteleri koyun. Afiyet olsun!







5. Sebze Garnitürlü Izgara Köfte



Malzemeler:

• Yarım kilo dana kıyma

• 1 büyük boy kuru soğan

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı



Garnitürü için;

• 2 adet patates

• 2 adet havuç

• 2 adet soğan

• 2 adet havuç

• 3 yemek kaşığı sıvı yağ







Tarif:

• Derin bir kaba kıymayı koyun ve üzerine Knorr köfte harcını ekleyerek güzelce yoğurun.

• Uzun ve biraz da enine kalın olacak şekilde köftenizi hazırlayın.

• Yağsız bir tavada, köftenin iki tarafını da kızartın.

• Soğanları halka şeklinde doğrayın

• Patatesleri ve havuçları küp küp doğrayın.

• Bir tavaya sıvı yağı ekleyerek bütün malzemeleri koyun.

• Soğanlar kahverengi olana dek kavurun.

• Servis tabağınıza önce garnitürü, daha sonra köftelerinizi yerleştirerek afiyetle yiyebilirsiniz!









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