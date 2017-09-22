Anne - kıza evde infaz

Orouba Barakat’a ulaşamayan yakınları İstanbul’daki ağabeyine bilgi verdi. Ağabeyi önceki akşam Barakat’ın Üsküdar’daki evine gitti. Lambaları açık olan evin kapısını çaldı, ancak yanıt alamayınca polisi aradı. Polis, çilingir yardımıyla kapıyı açtırınca üzerleri battaniye örtülmüş anne ve kızının cesetleriyle karşılaştı.



Barakat ve kızının cesetlerinin 2-3 günlük olabileceğini değerlendiren polis, cesetlerin kokmaması için deterjan döküldüğünü de belirledi. Kapının zorlanmadığını, evde dağınıklık olmadığını, cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlarının da alınmadığını saptayan polis, fail ya da faillerin aileyi tanıyor olabileceğini düşünüyor.



ŞAM VE DEAŞ TEHDİT ETMİŞ

İstanbul’da yaşayan ağabeyin, anne ve kızının bir süre önce Suriye rejimi ve DEAŞ tarafından tehdit edildiklerini söylemesi üzerine soruşturmayı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü devraldı. Evin bulunduğu sokak ve çevre sokaklarda kamera olmamasının çifte infazın çözümünü güçleştirdiği belirtildi.



