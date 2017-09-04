Anne-kız "incir cipsi" ile girişimci oldu

Eşi ve 3 çocuğuyla Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Semra Ünal (41), eşinin yol kenarındaki tezgahta satamadığı yaş incirleri, ince ince dilimleyip kurutarak değerlendirdi.

Çeşitli denemeler yapan Ünal, güneşte kuruyan ince dilimlerin cips gibi çıtır çıtır ve lezzetli olduğunu fark etti. Ünal, komşuları ve yakınlarına ikram ettiği kuru meyveyi, beğenilmesi üzerine "incir cipsi" adıyla satışa da çıkardı.

İşini büyütmeye karar veren Ünal, İstanbul Üniversitesinde Almanca işletme okuyan 22 yaşındaki kızı Gizem'den kendisine yardımcı olmasını istedi. Kızının da olumlu yaklaşımı sayesinde "Cennetten gelen tatlar" adıyla bir proje hazırlayan anne kız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu ve 30 bin lira hibe aldı.

Mahalledeki 5 kadına da istihdam sağlayan anne kız, bahçelerden toplanan taze incirleri evlerinin önünde temizleyip ince ince keserek sera içinde kurutmaya başladı. İnternetteki alışveriş siteleri aracılığıyla satışa başlayan Ünal ailesi, geçen yıl kilogramı 25 liradan yaklaşık 400 kilogram incir cipsini satmayı başardı.

Semra Ünal, AA muhabirine, lise mezunu olduğunu, çocukluğundan bu yana tarla işleri ve çiftçiliği pek sevmediği söyledi. Eşiyle hayatlarını birleştirdikten sonra çiftçiliğe başladığını ve o dönemden bu yana "Daha farklı ne yapabiliriz?" diye sorguladığını anlatan Ünal, şöyle konuştu: "Eşim yol kenarında taze incir satıyordu. Satılmayan incirleri de böyle ince ince doğrayıp kendimiz yedik. Sonra 'Neden bu şekilde satmayalım?' dedim. Ürünümüzü cips halinde satmaya karar verdik. Bu tat çok sevildi, talep çok yüksek.

Bu sene bir tonu aşacağımızı ümit ediyorum. Tadını alan bir daha istiyor. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerden özel siparişler alıyoruz. Geçen sene 50 kilo alan bu sene 100 kilo istiyor. Sadece iç piyasada değil, dışarıya da açılmak istiyoruz. Biz incire katma değer koyduk. Taze incir toplarken bazen bir kenarı hafif ezilmişleri satamıyorduk.

Ama şimdi o haldeki tüm ürünleri ince ince kesip cips yapabiliyoruz." - Kadın isterse Kadın olarak böyle bir konuda başarılı olmanın gurur verici olduğunu ifade eden Ünal, köyde kadınlara istihdam alanı da yarattığını, yanında 5 kişi çalıştığını belirtti. "Kadınlar yeter ki istesin, başaramayacağı bir iş yok." diyen Ünal, ihracat yapmayı da hedeflediklerini, bunun için kızının mezun olmasını beklediğini, gelecek için çok daha büyük planlarının olduğunu kaydetti.

Gizem Ünal ise en büyük hedefinin annesiyle bu işte başarıya ulaşmak olduğunu vurguladı. Tatil dönemlerinde annesine yardım ettiğini ve çok mutlu olduğunu dile getiren Ünal, "Yazları tatil yerine burada vakit geçiriyorum. Çünkü ben bu işin tüm aşamasında yer almak istiyorum. Yapacağım işte tamamen profesyonel olmak istiyorum. Umuyorum ki annemle iyi işler yapacağız." dedi.

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