Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Anne-kız aynı sınıfta

    Anne-kız aynı sınıfta

    Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY / DHA
    11.10.2017 - 21:47 | Son Güncelleme:

    EDİRNELİ 39 yaşındaki Handan Gürbüz, liseyi dışarıdan bitirdikten sonra girdiği Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nü birincilikle bitirdi.

    Aynı bölümde yüksek lisansa başlayan Gürbüz'ün 18 yaşındaki kızı Nisa Karaca da Heykel Bölümü'nü kazanarak, annesine üniversite arkadaşı oldu.

    Kızıyla aynı atölyeyi paylaşan Gürbüz, "Nisa'nın benim izimden gitmesi çok onur verici. İstanbul, Konya, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde kızımla heykel projelerim var" derken, annesiyle arkadaş gibi yaşadıklarını belirten Nisa, "Annemle birlikte aynı okulda okuduğum için çok mutluyum" diye konuştu. 

    Etiketler: Eğitim , Edirne , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri