Anne-kız aynı sınıfta

Aynı bölümde yüksek lisansa başlayan Gürbüz'ün 18 yaşındaki kızı Nisa Karaca da Heykel Bölümü'nü kazanarak, annesine üniversite arkadaşı oldu.



Kızıyla aynı atölyeyi paylaşan Gürbüz, "Nisa'nın benim izimden gitmesi çok onur verici. İstanbul, Konya, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde kızımla heykel projelerim var" derken, annesiyle arkadaş gibi yaşadıklarını belirten Nisa, "Annemle birlikte aynı okulda okuduğum için çok mutluyum" diye konuştu.



