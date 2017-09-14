Anne ile oğlunun katili eski bir sabıkalı

KATİL zanlısı 53 yaşındaki Thomas T., cinayet sonrası Hamburg’a kaçtı. Hakkında arama emri çıkartılan zanlı, Hamburg’ta, devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalandı. Mahkeme zanlıyı tutukladı. Polis yetkilileri, Hatice Bayram’ın yaklaşık bir aydır, öldürüldüğü binada kaldığını ve katilin Bayram’ı bu süre içerisinde takip etmiş olabileceğini belirtirken, zanlının Hatice Bayram’a tecavüz edip etmediğinin yapılan otopsinin ardından belli olacağı açıklandı. Cinayetleri soruşturan Başsavcı Christopher Imig, olayla ilgili bilgisi olanlardan yardım istedi. Başkomiser Thorsten Stiffel, zanlının bir hafta önce de sol kolunda bir yaralanma izi olduğunu söyledi. Zanlının, başka kadınlara da zarar verip vermediği de araştırılıyor.

ALTI YIL HAPİS YATMIŞ

2005 yılında, cinayete teşebbüsten altı yıl hapis yatan katil zanlısının, daha önce de bir kadına tecavüz etmeye çalıştığı, ancak kadının Thomas T.’nin elinden kurtulduğu ifade edildi.

Hatice Bayram’ın hayat arkadaşı ise, yaklaşık bir yıl önce Bulgaristan’dan Almanya’ya geldiklerini ve altı aydır Bayram’ın bir Türke ait iş yerinde çalıştığını belirtirken, katil zanlısı ile bir sorunlarının olmadığını söyledi.





İş arkadaşları ve komşuları Hatice Bayram ve oğlunun öldürüldüğü binanın önüne oyuncak bir bebek ve çiçek bıraktı.

İKİ GÜN SONRA ANLAŞILDI

Çifte cinayet, Hatice Bayram’ın altı aydır çalıştığı mobilya mağazasının sahipleri tarafından aranmasıyla ortaya çıktı. Bayram’ın Türkiye kökenli patronu Mustafa Yılmaz, olayla ilgili olarak şu bilgiyi verdi: “Hatice Bayram altı aydır yanımızda çalışıyordu. İşinde gayet başarılı ve mutluydu. İki gün işe gelmeyince merak ettik. Kız kardeşim ve gençlik dairesinden görevli bir danışmanla evlerine kontrole gittik. Görevliler kendi evlerinde bulamayınca binada aramaya başladı. Bodrum katına indiklerinde kan izlerine rastladılar. Kan izleri, ekibi aynı apartmanda oturan Almanın evine götürdü. Gençlik dairesi görevleri ve polisle beraber açılan Alman komşunun evinde, Hatice ile oğlu Ahmet’in cesetleri bulundu.”